Международный совет футбольных ассоциаций не позволит ВАР останавливать матч, чтобы исправлять человеческие ошибки судей

Ошибочные решения судей, вызванные человеческим фактором, отменять не будут.

Об этом заявил гендиректор Международного совета футбольных ассоциаций IFAB Лукас Бруд. Он сообщил, что не планируется давать определенный временной период на то, чтобы исправить некоторые ошибки судей.

Бруд высказался об этом, комментируя отмену гола вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. Напомним, в матче против "Тоттенхэма" из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Диаса - арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позже стало известно, что ВАР не вмешался во время отмены этого гола, поскольку арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.