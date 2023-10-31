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Фьюри - Усику: Ты - следующий

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сомнительная победа британца не внушает доверия

Фьюри - Усику: Ты - следующий

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором опубликовал фотографию украинца Александра Усика.

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Ранее Усик обратился к британцу в преддверии их поединка, который, как ожидается, состоится в ближайшие месяцы.

Напомним, 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразился с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну и победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
31.10.2023 в 17:19
ви там перечитуєте те що друкуєте - іді-оти
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vgolovan (полтава)
31.10.2023 в 17:18
приду-рки у вас питають хто такий вусік
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romajan (Киев)
31.10.2023 в 17:09
Хто такий Вусік?
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0
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