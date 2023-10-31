Фьюри - Усику: Ты - следующий
Сомнительная победа британца не внушает доверия
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором опубликовал фотографию украинца Александра Усика.
Ранее Усик обратился к британцу в преддверии их поединка, который, как ожидается, состоится в ближайшие месяцы.
Напомним, 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри сразился с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну и победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
31.10.2023 в 17:19
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vgolovan (полтава)
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romajan (Киев)
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