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Роналду лайкнул и прокомментировал пост журналиста, который высмеял вручение Золотого мяча Лионелю Месси

Общие новости
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(1 голосов)

Португальская звезда не удержалась от реакции

Роналду лайкнул и прокомментировал пост журналиста, который высмеял вручение Золотого мяча Лионелю Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский журналист и заместитель главного редактора издания AS Томас Ронсеро опубликовал видео, в котором высмеял присуждение Золотого мяча Лионелю Месси. Криштиану Роналду не смог остаться в стороне: он прокомментировал и лайкнул публикацию.

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В ролике журналист разнес Лионеля Месси и вручение ему уже восьмого Золотого мяча.

"Привет, друзья. Произошло то, о чем мы знали: они снова вручили Месси еще один Золотой мяч.

Он ушел заканчивать карьеру в Майами, хотя уже выглядел так в «ПСЖ», готовясь к чемпионату мира.

Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с шестью пенальти. Чемпионат мира был десять месяцев назад, в ноябре.

У Месси восемь «Золотых мячей», а должно было быть пять. У него есть Золотой мяч Иньесты / Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром", – заявил журналист на видео.

Криштиану лайкнул ролик, а также написал комментарий: "????????????????".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч
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Комментарии (2)
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Broterhood
31.10.2023 в 23:06
Новости 21 века...ппц
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romajan (Киев)
31.10.2023 в 23:08
Это сенсация
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