  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Реал продлил суперзвезду, первая победа женской сборной, умер Артем Франков. Главные новости за 31 октября

Общие новости
(1 голосов)

Украина лишилась одного из самых известных спортивных журналистов

Реал продлил суперзвезду, первая победа женской сборной, умер Артем Франков. Главные новости за 31 октября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pascal Le Segretain

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира-2034 пройдет в Саудовской Аравии

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. Помимо Саудовской Аравии за право провести турнир спорила Австралия, но она не успевала вложиться в сроки. Human Rights Watch уже раскритиковала ФИФА за ее решение из-за системных нарушений прав человека саудовскими властями.

"Реал" подписал новый контракт с Винисиусом

Новый договор рассчитан до 2027-го. Винисиус играет за Мадрид с 2018 года и за это время провел 235 матчей, забив 65 голов. В позапрошлом сезоне он стал автором победного мяча в финале ЛЧ. Ходили слухи, что летом саудовцы предлагали вингеру 200 млн в год, но тот отказался.

Мудрик надеется вернуться к следующему туру АПЛ

Матч "Челси" против "Тоттенхэма" пройдет 6 ноября, и "Михаил возможно будет готов в нем сыграть". Так говорит тренер "Пенсионеров" Маурисио Почеттино. Мудрик оформил гол плюс пас в дерби с "Арсеналом" и может считаться важной боевой единицей для синих.

Женская сборная Украины впервые победила в Лиге наций

На трех поражениях черная полоса украинок прервалась, и они одолели Грецию 1:0. Победный мяч забила капитан нашей сборной Дарья Опанащенко - она первой сориентировалась на добивании. Свой следующий матч в Лиге наций девушки проведут 1 декабря против Польши.

Обладатель Кубка Германии вылетел из нового розыгрыша

"РБ Лейпциг" сенсационно провалил защиту титула, проиграв в гостях "Вольфсбургу" 0:1. Юсуф Поульсен - главный антигерой вечера; его удаление в начале второго тайма помешало "Быкам" отыграться. Также вчера из Кубка Германии вылетели "Унион", "Кельн" и "Гройтер Фюрт", причем последнего обыграли любители.

Умер известный спортивный журналист Артем Франков

Трагедия дня. Бессменный главный редактор журнала "Футбол" был госпитализирован вчера вечером с инсультом, а уже спустя несколько часов скончался в Александровской больнице Киева. Ему было 53 года. Вечная память.

По теме
yellow-arrow
Буряк: По всем компонентам Месси находится на голову выше других футболистов
yellow-arrow
Роналду жестом призвал заменить арбитра, который удалил его партнера по команде
yellow-arrow
"Месси - это махина". Селезнев отреагировал на восьмой Золотой мяч аргентинца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.11.2023 в 09:44
Вечная память Артему!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде