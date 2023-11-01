Реал продлил суперзвезду, первая победа женской сборной, умер Артем Франков. Главные новости за 31 октября
Украина лишилась одного из самых известных спортивных журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pascal Le Segretain
Чемпионат мира-2034 пройдет в Саудовской Аравии
Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. Помимо Саудовской Аравии за право провести турнир спорила Австралия, но она не успевала вложиться в сроки. Human Rights Watch уже раскритиковала ФИФА за ее решение из-за системных нарушений прав человека саудовскими властями.
"Реал" подписал новый контракт с Винисиусом
Новый договор рассчитан до 2027-го. Винисиус играет за Мадрид с 2018 года и за это время провел 235 матчей, забив 65 голов. В позапрошлом сезоне он стал автором победного мяча в финале ЛЧ. Ходили слухи, что летом саудовцы предлагали вингеру 200 млн в год, но тот отказался.
Мудрик надеется вернуться к следующему туру АПЛ
Матч "Челси" против "Тоттенхэма" пройдет 6 ноября, и "Михаил возможно будет готов в нем сыграть". Так говорит тренер "Пенсионеров" Маурисио Почеттино. Мудрик оформил гол плюс пас в дерби с "Арсеналом" и может считаться важной боевой единицей для синих.
Женская сборная Украины впервые победила в Лиге наций
На трех поражениях черная полоса украинок прервалась, и они одолели Грецию 1:0. Победный мяч забила капитан нашей сборной Дарья Опанащенко - она первой сориентировалась на добивании. Свой следующий матч в Лиге наций девушки проведут 1 декабря против Польши.
Обладатель Кубка Германии вылетел из нового розыгрыша
"РБ Лейпциг" сенсационно провалил защиту титула, проиграв в гостях "Вольфсбургу" 0:1. Юсуф Поульсен - главный антигерой вечера; его удаление в начале второго тайма помешало "Быкам" отыграться. Также вчера из Кубка Германии вылетели "Унион", "Кельн" и "Гройтер Фюрт", причем последнего обыграли любители.
Умер известный спортивный журналист Артем Франков
Трагедия дня. Бессменный главный редактор журнала "Футбол" был госпитализирован вчера вечером с инсультом, а уже спустя несколько часов скончался в Александровской больнице Киева. Ему было 53 года. Вечная память.
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