Реал продлил суперзвезду, первая победа женской сборной, умер Артем Франков. Главные новости за 31 октября

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. Помимо Саудовской Аравии за право провести турнир спорила Австралия, но она не успевала вложиться в сроки. Human Rights Watch уже раскритиковала ФИФА за ее решение из-за системных нарушений прав человека саудовскими властями.

Новый договор рассчитан до 2027-го. Винисиус играет за Мадрид с 2018 года и за это время провел 235 матчей, забив 65 голов. В позапрошлом сезоне он стал автором победного мяча в финале ЛЧ. Ходили слухи, что летом саудовцы предлагали вингеру 200 млн в год, но тот отказался.

Матч "Челси" против "Тоттенхэма" пройдет 6 ноября, и "Михаил возможно будет готов в нем сыграть". Так говорит тренер "Пенсионеров" Маурисио Почеттино. Мудрик оформил гол плюс пас в дерби с "Арсеналом" и может считаться важной боевой единицей для синих.

На трех поражениях черная полоса украинок прервалась, и они одолели Грецию 1:0. Победный мяч забила капитан нашей сборной Дарья Опанащенко - она первой сориентировалась на добивании. Свой следующий матч в Лиге наций девушки проведут 1 декабря против Польши.

"РБ Лейпциг" сенсационно провалил защиту титула, проиграв в гостях "Вольфсбургу" 0:1. Юсуф Поульсен - главный антигерой вечера; его удаление в начале второго тайма помешало "Быкам" отыграться. Также вчера из Кубка Германии вылетели "Унион", "Кельн" и "Гройтер Фюрт", причем последнего обыграли любители.

Трагедия дня. Бессменный главный редактор журнала "Футбол" был госпитализирован вчера вечером с инсультом, а уже спустя несколько часов скончался в Александровской больнице Киева. Ему было 53 года. Вечная память.