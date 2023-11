ВИДЕО. Джоэл Эмбиид показал неприличный жест в матче НБА и был оштрафован на $ 35 тысяч

Центровой, лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 35 тыс. за демонстрацию неприличного жеста во время матча регулярного сезона с "Портленд Трэйл Блэйзерс", пишет пресс-служба лиги.

Отмечается, что в концовке третьей четверти после двух очков, набранных с нарушением правил, Эмбиид сделал несколько непреличных жестов.

Лига посчитала данное поведение недопустимым со стороны действующего обладателя награды MVP.

Embiid was fined $8,750 per pump. Worth it.pic.twitter.com/frU0McPKD7