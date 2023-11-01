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ВИДЕО. Джоэл Эмбиид показал неприличный жест в матче НБА и был оштрафован на $ 35 тысяч

Общие новости
(1 голосов)

Лига посчитала данное поведение недопустимым

ВИДЕО. Джоэл Эмбиид показал неприличный жест в матче НБА и был оштрафован на $ 35 тысяч

Фото: WPTV

Новина українською

Центровой, лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 35 тыс. за демонстрацию неприличного жеста во время матча регулярного сезона с "Портленд Трэйл Блэйзерс", пишет пресс-служба лиги.

Отмечается, что в концовке третьей четверти после двух очков, набранных с нарушением правил, Эмбиид сделал несколько непреличных жестов.

Лига посчитала данное поведение недопустимым со стороны действующего обладателя награды MVP.

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В статье: Джоэл Эмбиид
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