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Роналду жестом призвал заменить арбитра, который удалил его партнера по команде

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Криштиану был недоволен арбитром

Роналду жестом призвал заменить арбитра, который удалил его партнера по команде

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттифак" (1:0). Команда из Эр-Рияда вышла в четвертьфинал Кубка короля Саудовской Аравии благодаря голу Садьо Мане в дополнительное время. Она играла в меньшинстве с конца первого тайма.

Главный арбитр Пьеро Маза Гомес в начале первого тайма матча показал Роналду желтую карточку, а в добавленное время удалил его партнера Талиску.

После этого Роналду продемонстрировал жест, означающий замену, и пальцем указал на рефери.

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В статье: Криштиану Роналду
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