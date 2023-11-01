Роналду жестом призвал заменить арбитра, который удалил его партнера по команде

Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттифак" (1:0). Команда из Эр-Рияда вышла в четвертьфинал Кубка короля Саудовской Аравии благодаря голу Садьо Мане в дополнительное время. Она играла в меньшинстве с конца первого тайма.

Главный арбитр Пьеро Маза Гомес в начале первого тайма матча показал Роналду желтую карточку, а в добавленное время удалил его партнера Талиску.

После этого Роналду продемонстрировал жест, означающий замену, и пальцем указал на рефери.