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Ротен о Месси: Парень с Золотым мячом не был лучшим даже в ПСЖ. Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время

Общие новости
(1 голосов)

Ротен объяснил, почему Месси не заслужил 8-й Золотой мяч

Ротен о Месси: Парень с Золотым мячом не был лучшим даже в ПСЖ. Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жером Ротен объяснил, почему Лионель Месси не заслужил 8-й "Золотой мяч".

"В "ПСЖ" Месси не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, который получил "Золотой мяч", парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.

Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира последние 3-4 года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два "Золотых мяча". Я считаю это позором. У меня будто галлюцинации", - заявил экс-полузащитник "ПСЖ".

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
rmcsport

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Комментарии (5)
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Moro (Київ)
01.11.2023 в 14:20
собаки гавкають, караван йде
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0
0
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Romantíco777 (Alicante)
01.11.2023 в 12:40
100%Левые золотые мячи как и левый чемпионат мира!!!
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+5
-2
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Баpceлиниуc
01.11.2023 в 12:22
Та закрой свой ротен Жеромка, ты то кто такой?
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0
-6
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Djon (Україна)
01.11.2023 в 13:10
а ти хто такий барселінгус? твоя думка, а точніше дурка нікого не цікавить. месіво крадій чужих золотих м'ячів
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+3
-1
bulpi (Днепропетровск)
01.11.2023 в 12:04
Ну, зато он был лучшим на ЧМ. Кого волнует ПСЖ ?
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+2
-6

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