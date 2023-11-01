Ротен о Месси: Парень с Золотым мячом не был лучшим даже в ПСЖ. Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время
Ротен объяснил, почему Месси не заслужил 8-й Золотой мяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жером Ротен объяснил, почему Лионель Месси не заслужил 8-й "Золотой мяч".
"В "ПСЖ" Месси не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, который получил "Золотой мяч", парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.
Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира последние 3-4 года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два "Золотых мяча". Я считаю это позором. У меня будто галлюцинации", - заявил экс-полузащитник "ПСЖ".
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Источник:rmcsport
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Комментарии (5)
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Moro (Київ)
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Romantíco777 (Alicante)
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Баpceлиниуc
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Djon (Україна)
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