"Холанд сделал требл, но ЧМ есть ЧМ". Алиев считает заслуженной победу Месси
Алиев поддержал результаты голосования за определение обладателя ЗМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал результаты вручения Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.
"Конечно, Месси заслужил "Золотой мяч", потому что он выиграл чемпионат мира и был лидером сборной Аргентины. Да, Холанд сделал требл, но ЧМ есть ЧМ. Я считаю, что Месси полностью заслужил эту награду на закате своей карьеры.
Он даже в 36 лет является номером 1 в мире, и неважно, что он играет в "Интере" (Майами). Свой уровень аргентинец показал на чемпионате мира. Кого я вижу его преемником в ближайшем будущем? Да много есть хороших игроков, тот же Холанд, Мбаппе, Винисиус. Думаю, в следующем году будет интрига в борьбе за "Золотой мяч", - сказал Алиев.
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