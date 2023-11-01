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"Холанд сделал требл, но ЧМ есть ЧМ". Алиев считает заслуженной победу Месси

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Алиев поддержал результаты голосования за определение обладателя ЗМ

"Холанд сделал требл, но ЧМ есть ЧМ". Алиев считает заслуженной победу Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал результаты вручения Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.

"Конечно, Месси заслужил "Золотой мяч", потому что он выиграл чемпионат мира и был лидером сборной Аргентины. Да, Холанд сделал требл, но ЧМ есть ЧМ. Я считаю, что Месси полностью заслужил эту награду на закате своей карьеры.

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Он даже в 36 лет является номером 1 в мире, и неважно, что он играет в "Интере" (Майами). Свой уровень аргентинец показал на чемпионате мира. Кого я вижу его преемником в ближайшем будущем? Да много есть хороших игроков, тот же Холанд, Мбаппе, Винисиус. Думаю, в следующем году будет интрига в борьбе за "Золотой мяч", - сказал Алиев.

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В статье: Лионель Месси Александр Алиев Золотой мяч
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