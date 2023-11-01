Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше, а Роналду - на два больше
Журналист высказался о наградах Месси
Фото: TALK TV
Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о том, что нападающий "Интер Майами" Лионель Месси выиграл восьмой "Золотой мяч". По мнению журналиста, в этом году на награду заслужил форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
"То, что Месси бессмысленно выиграл "Золотой мяч" в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система "Золотого мяча" сфальсифицирована.
Он должен был выиграть на два "Золотых мяча" меньше, Роналду должен был выиграть еще два "Золотых мяча", а Холанд должен был выиграть в этом году. Конец", - написал Морган в Twitter.
Напомним, 30 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Месси опередил в голосовании нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда (второе место) и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе (третье место).
В сезоне-2022/2023 сезона Месси провел 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мирового первенства.
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