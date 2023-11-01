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Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше, а Роналду - на два больше

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Журналист высказался о наградах Месси

Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше, а Роналду - на два больше

Фото: TALK TV

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о том, что нападающий "Интер Майами" Лионель Месси выиграл восьмой "Золотой мяч". По мнению журналиста, в этом году на награду заслужил форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

"То, что Месси бессмысленно выиграл "Золотой мяч" в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система "Золотого мяча" сфальсифицирована.

Он должен был выиграть на два "Золотых мяча" меньше, Роналду должен был выиграть еще два "Золотых мяча", а Холанд должен был выиграть в этом году. Конец", - написал Морган в Twitter.

Напомним, 30 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Месси опередил в голосовании нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда (второе место) и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе (третье место).

В сезоне-2022/2023 сезона Месси провел 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мирового первенства.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
Piers Morgan

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Комментарии (2)
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БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
01.11.2023 в 16:53
Шот он недоплакал... На 5 мячей надо говорить, на 5. А то и вовсе не надо было Месси мячей. Хто оно ,што оно, лишь бы пиариться .
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Spokoyno (Київ)
01.11.2023 в 16:24
Хтось може вважати, що хтось наплакав собі ЗМ... Видаючи себе навіть голубого! Утім переможця визначають не окремі особи, а БІЛЬШІСТЬ! Тому маячня М.. безглузда! Просто журналюгі роблять собі рейтинг... гребуть бабки на справжніх зірках. PS Подивиться на фото... особа просто печеться за свою по...ку!
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