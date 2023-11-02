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Вылет Зинченко из КЛ, джокеры Малина и Довбик, громкий провал Баварии. Главные новости за 1 ноября

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 1 ноября

Вылет Зинченко из КЛ, джокеры Малина и Довбик, громкий провал Баварии. Главные новости за 1 ноября

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 1 ноября.

Вылет Арсенала

"Арсенал" вылетел из Кубка Лиги на стадии 1/8 финала, уступив на выезде "Вест Хэму" (3:1). Микель Артета поберёг большинство своих лидеров, что не могло не сказаться на качестве игры. Александр Зинченко провёл на поле 57 минут, после чего его сменил Томиясу. В других матчах дня "Челси" без Мудрика справился с "Блэкберном", "Борнмут" с Забарным проиграл "Ливерпулю", а "Эвертон" вместе с Миколенко разгромил "Бернли".

Провал Баварии

"Бавария" с позором покинула Кубок Германии, уступив на выезде представителю третьего дивизиона "Саарбрюкену" (2:1). Оба гола подопечные Томаса Тухеля пропустиили в компенсированное время. Для мюнхенцев это 3-й вылет на стадии 1/16 за 4 последних сезона. Дортмундская "Боруссию" и "Байер" не без проблем прошли дальше, а вот "Фрайбург" и "Герта" вылетели от команд из низов.

Спаситель Малиновский

Руслан Малиновский помог "Дженоа" одолеть в экстра-таймах "Реджану" (2:1). Украинец появился на поле на 97-й минуте, и едва ли не первым касанием пяткой ассистировал Гудмундссону на победный гол. Для Руслана это второе результативное действие в составе "грифонов". В 1/8 Кубка Италии "Дженоа" поедет в гости к "Лацио".

Довбик помог Жироне

В среду свою команду в Кубке страны спасал не только Малиновский, но и Артём Довбик. "Жирона" в рамках Кубка короля на выезде с трудом одолела скромный "Роке Лепе". Довбик появился на поле на 75-й минуте, заменив соотечественника Виктора Циганкова. За это время Артём успел ассистировать Савио на победный гол, который был забит на 90+8 минуте.

Лунин покинет Реал свободным агентом

Андрей Лунин покинет "Реал" в конце сезона в статусе свободного агента. Об этом сообщает Футбол 24. Мадридский клуб планирует сохранить украинца до конца сезона, чтобы не искать резервного вратаря зимой, но продлевать сотрудничество после кампании 2023/24 стороны не намерены. Напомним, Лунин перебрался в "Реал" летом 2018 года из "Зари", с тех пор сыграв за Мадрид 19 поединков.

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