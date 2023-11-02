Роналду провел 1192 матча на топ-уровне. Только у двух футболистов больше

Вчера форвард "Аль-Насра" принял участие в игре с "Аль-Иттифаком" (1:0) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики, перед этой встречей у португальца была 1191 игра на высшем уровне. Сюда входят матчи в национальных и региональных лигах (исключительно в высших дивизионах), национальных и международных кубковых турнирах, выступления за сборную и другие игры.

Роналду догнал 43-летнего голкипера "Флуминенсе" Фабио Лопеса, который играет на топ-уровне с 1997 года. Они лидируют среди действующих футболистов.

Опережают Роналду и Лопеса только Питер Шилтон (1217 матчей) и Рожерио Сени (1225).

Всего в истории был 21 игрок с 1000 и более матчей на самом высоком уровне. Последним в этот список попал Лука Модрич.