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Виноваты танцоры. Менеджер Фьюри рассказал, почему Тайсон плохо показал себя в бою с Нганну

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Может Тайсон не такой уже и непобедимый

Виноваты танцоры. Менеджер Фьюри рассказал, почему Тайсон плохо показал себя в бою с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спенсер Браун, менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о причинах, которые могли помешать его клиенту уверенно победить бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

Напомним, Фьюри выиграл раздельным судейским решением.

"Нас продержали в коридоре 45 минут. Это не оправдание, но Тайсон уже разогрелся, приготовился, а потом был вынужден находиться в коридоре 45 минут из-за выступления танцоров.

Возможно, Тайсон перестарался. Накануне вечером мы пошли на ужин чемпионов – возможно, это моя вина, но так был составлен контракт. Нганну тоже был там, однако я беру ответственность на себя.

Возможно, бой нужно было проводить раньше, а он состоялся очень поздно ночью. Мы к этому не привыкли. Возможно, следовало как-то подготовиться к этому. Но послушайте, Тайсон — непревзойдённый профессионал. В том бою был не настоящий Тайсон", — сказал Браун на канале Boxing King Media в YouTube.

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