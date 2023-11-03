Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед, новый контракт Родриго и неудачный матч Яремчука. Главные новости за 2 ноября

В Манчестере провели жеребьевку 1/4 Кубка Английской Лиги, где команды наших соотечественников узнали своих соперников. "Эвертон" Виталия Миколенко получил "Фулхэм" и имеет отличные шансы на выход в полуфинал, а вот "Челси" Михаила Мудрика примет у себя дома "Ньюкасл", который до этого уже успел выбросить из турнира "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Матчи четвертьфинала пройдут 19 и 20 декабря. Еще две пары этой стадии - это "Уорт Вейл" против "Миддлсбро" и "Ливерпуль" против "Вест Хэма".

Как сообщает испанское издание El Pais, уругвайский нападающий "Гремио" Луис Суарес, который в январе станет свободным агентом, может перебраться в США. 36-летний форвард должен присоединиться к "Интеру" Майами. Луис решил не продлевать свой контракт с бразильским клубом и уже провел переписку с руководством американской команды. Ожидается, что трансфер Суареса состоится в начале 2024 года. Ему будет предложена сделка по схеме 1+1. Таким образом, он может повторно стать одноклубником Лионеля Месси и восстановить прежнее партнерство в атаке.

Бразильский вингер Родриго продлил контракт с "Реалом". 22-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сообщалось, что в контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро. Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года. В составе "Реала" он провел 179 матчей, в которых забил 39 голов. Это очень важный момент для игрока и клуба, ведь некоторое время назад были слухи об интересе к Родриго со стороны других европейских грандов. Теперь история о вероятном уходе бразильца завершена.

Кризис Эрика тен Хага в Манчестере уже начинает вызывать в прессе первые разговоры по поводу вероятного увольнения нидерландского специалиста. Более того, британский The Times уже сообщает о кандидатах, которые могут заменить Эрика на посту. В статье издания говорится, что основным кандидатом в случае увольнения тен Хага будет Зинедин Зидан, впрочем с ним есть определенные проблемы, основной из которых остается незнание английского языка. Альтернативный вариант — Рубен Аморим, которого боссы "красных дьяволов" также высоко оценивают.

В четверг, 2 ноября, состоялись два последних матча 1/4 финала Кубка Украины. В одном из них "Ворскла" обыграла "Оболонь", а во втором "Полесье" в серии пенальти выбило "Александрию". Таким образом, участниками четвертьфинала стали "Шахтер", "Черноморец", "Полесье" и "Ворскла". Дата жеребьевки полуфиналов будет известна позже. Базовый день матчей — 3 апреля 2024 года.

Немецкий "Майнц" уволил главного тренера Бо Свенссона из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. Клуб набрал лишь 3 очка в 9 первых турах Бундеслиги. Сообщается, что стороны провели встречу, по итогам которой решили прекратить рабочие отношения. Исполняющим обязанности главного тренера назначен менеджер "Майнц" U-23 Ян Зиверт. Прямо сейчас "Майнц" занимает последнее, 18-е место в чемпионате.

В четверг состоялись матчи второго раунда Кубка Испании и "Валенсия" играла на выезде против "Лонгоньеса". В стартовом составе "Лос Чес" вышел Роман Яремчук, все 90 минут, но его вклад был скромный - лишь пара простеньких ударов. В итоге его команда победила со счетом 2:0, голы забили Госальбес и Диего Лопес.