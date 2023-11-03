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Стали известны гонорары Конора Макгрегора за 5 поединков с 2015 по 2017 год

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Солидная сумма

Стали известны гонорары Конора Макгрегора за 5 поединков с 2015 по 2017 год

Getty Images / Global Images Ukraine

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В связи с судебным разбирательством, по которому группа бойцов смешанных единоборств предъявляют промоушену UFC коллективный иск, стали известны гонорары Конора Макгрегора за 5 поединков в промоушене с 2015 по 2017 год. Отметим, в 4 из 5 из указанных поединков Макгрегор одержал победу.

Гонорары Конора Макгрегора (Bloody Elbow):

Чед Мендес — $ 3,285,000 (включая дискреционный бонус $ 2,11 млн);

Жозе Альдо — $ 4,476,662 или $ 4,536,932, Альдо получил $ 2,377,699;

Нейт Диаз 1 — $ 5,576,315, Диас получил $ 2,838,158 (мероприятие PPV принесло $ 61 млн);

Нейт Диаз 2 — $ 5,615,490, Диас получил $ 4,315,490;

Эдди Альварес — $ 6,812,374 (мероприятие PPV принесло $ 66 млн).

Помимо прибыльных поединков в UFC Макгрегор также провёл прибыльный боксёрский поединок. Его гонорар за бой с Мейвезером оценивался в $ 100 млн.

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