Луческу: Еще не хороните меня. Если мне позволить здоровье, я продолжу карьеру тренера

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему ушел из тренерского мостика киевлян.

“Я хотел остаться и сыграть этот матч с “Шахтером”. С ними я начал, с ними и хотел кончить. Я хотел окончить победой над ними. После игры я попрощался с игроками. Я обнял их и поблагодарил.

И в раздевалке "Шахтера" я поблагодарил. Это были игроки, которые дебютировали со мной. Они все были там. Через восемь лет я снова встретил их. Я поблагодарил их за все.

Остаться в украинском футболе 15 лет значит очень многое. Это было тяжелое время. Я не хотел казаться и выглядеть трусом из-за этой ситуации.

Я не уверен, что это последние моменты. Это был момент, когда я должен был принять решение. Прошло три года, как я здесь, у нас была пандемия, потом война, мы остались, мы пытались создать новую команду, потому что иностранные игроки уходили, опытные игроки были проданы.

Я очень многое сделал для украинского футбола. Настал момент, когда мне пришлось разрешить кому-то младшему заниматься этими молодыми игроками, быть ближе к их возрасту. Я принял решение раньше, мне было тяжело эмоционально. Когда были минуты молчания по погибшим в результате войны, это было очень тяжело.

Месяц назад мы опережали “Шахтер” на шесть очков, я не знаю, что произошло. Я думал, что пора уйти на пенсию, взять полную ответственность за последние результаты. Тренер должен знать, когда нужно пожертвовать. Было несколько впечатлений, которые повлияли на меня.

Я давно мог это сделать, общался с президентом, но хотел сыграть этот матч с "Шахтером". Даже финансовые возможности были не такие, как у "Шахтера". У нас были только игроки из академии, у нас не было конкуренции на позициях, это было не очень хорошо. Гвардиола ежегодно меняет игроков, чтобы не попасть в рутину.

Либо вы сменяете тренера, либо игроков. Два-три раза менеджеры мне отказывали в трансферах, я решил сделать это сразу, ни у кого не спрашивая советов. Я считаю, что у меня получилось очень хорошо”, – сказал Луческу.