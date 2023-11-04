  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Луческу: Еще не хороните меня. Если мне позволить здоровье, я продолжу карьеру тренера

Общие новости

Говорит, что не может жить без футбола

Луческу: Еще не хороните меня. Если мне позволить здоровье, я продолжу карьеру тренера

dynamo.kiev.ua

Новина українською
Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему ушел из тренерского мостика киевлян.

“Я хотел остаться и сыграть этот матч с “Шахтером”. С ними я начал, с ними и хотел кончить. Я хотел окончить победой над ними. После игры я попрощался с игроками. Я обнял их и поблагодарил.

И в раздевалке "Шахтера" я поблагодарил. Это были игроки, которые дебютировали со мной. Они все были там. Через восемь лет я снова встретил их. Я поблагодарил их за все.

Остаться в украинском футболе 15 лет значит очень многое. Это было тяжелое время. Я не хотел казаться и выглядеть трусом из-за этой ситуации.

Я не уверен, что это последние моменты. Это был момент, когда я должен был принять решение. Прошло три года, как я здесь, у нас была пандемия, потом война, мы остались, мы пытались создать новую команду, потому что иностранные игроки уходили, опытные игроки были проданы.

Я очень многое сделал для украинского футбола. Настал момент, когда мне пришлось разрешить кому-то младшему заниматься этими молодыми игроками, быть ближе к их возрасту. Я принял решение раньше, мне было тяжело эмоционально. Когда были минуты молчания по погибшим в результате войны, это было очень тяжело.

Месяц назад мы опережали “Шахтер” на шесть очков, я не знаю, что произошло. Я думал, что пора уйти на пенсию, взять полную ответственность за последние результаты. Тренер должен знать, когда нужно пожертвовать. Было несколько впечатлений, которые повлияли на меня.

Я давно мог это сделать, общался с президентом, но хотел сыграть этот матч с "Шахтером". Даже финансовые возможности были не такие, как у "Шахтера". У нас были только игроки из академии, у нас не было конкуренции на позициях, это было не очень хорошо. Гвардиола ежегодно меняет игроков, чтобы не попасть в рутину.

Либо вы сменяете тренера, либо игроков. Два-три раза менеджеры мне отказывали в трансферах, я решил сделать это сразу, ни у кого не спрашивая советов. Я считаю, что у меня получилось очень хорошо”, – сказал Луческу.

Румынский специалист все-таки окончательно не решил относительно своего будущего. Возможно, он впоследствии вернется к тренерской работе.

“Меня мотивирует только одна вещь – страсть к футболу. В футболе, когда умирает надежда, страсть остается. Если у вас трудный момент, то, что несет вас вперед – это страсть. Это изумительно.

Если мне позволить здоровье, я продолжу. Без футбола для меня нет жизни. Люди из “Динамо” даже на миг не думали, что я могу уйти на пенсию. Все сожалеют, что я принял такое решение.

Вернусь домой, посмотрю, как себя чувствую, на время, потом мыслями полечу к футболу.

Все зависит от здоровья. Я посмотрю, что будет на пути. Когда я скажу, что ухожу на пенсию, это будет означать, что моя жизнь закончится. Я стараюсь думать, что это еще не конец. Все люди моего возраста должны положительно думать, что они еще могут помочь. Я не чувствую себя стариком. Еще не хороните меня”, - сказал Мистер.

Напомним, что летом Луческу исполнилось 78 лет.

По теме
yellow-arrow
Бывший ведущий игрок МЮ Маруан Феллайни завершает карьеру
yellow-arrow
"Мы проиграли матч, но спасли себе жизнь": как Израиль навсегда покинул азиатский футбол
yellow-arrow
Месси обогнал Холанда в голосовании за Золотой мяч на 105 очков
Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
prosport.ro
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
наварін (Київ)
04.11.2023 в 15:42
Бог на поміч.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
наварін (Київ)
04.11.2023 в 15:42
Бог на поміч.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде