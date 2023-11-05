СаШо – во главе Динамо, возможный товарняк для сборной Украины, феерия Довбика и Цыганкова. Главные новости за 4 ноября

UA-Футбол собрал для своих читателей главные футбольные новости за субботу, четвертого ноября

В пятницу, третьего ноября, уступив "Шахтеру", "Динамо" осталось без главного тренера – Мирча Луческу объявил о завершении карьеры. Клуб сразу же нашел ему замену. На следующий день было объявлено о том, что выполнять функции главного тренера поручено Александру Шовковскому. Ранее СаШо уже выполнял эти функции, когда Луческу был на больничном.

Двадцатого ноября сборную Украины ожидает решающий матч в квалификации к Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет против Италии. Источники отмечают, что за четыре дня до того, шестнадцатого ноября, сборная Украины может провести товарищескую игру в Польше. Имя соперника пока не раскрывается.

В рамках двенадцатого тура чемпионата Испании "Жирона" сыграла с "Осасуной". Украинский легионер каталонцев Артем Довбик вышел в основном составе и отличился тремя результативными действиями. Сначала Артём отдал голевую передачу, затем забил сам, а потом отдал еще один голевой пас. В итоге "Жирона" одержала победу над соперником.

Виктор Цыганков не играл в этом матче с первых минут, но продуктивно вышел на замену. На 70-й минуте он вышел на поле и вскоре отличился забитым мячом. Примечательно, что ему в этом помог Артем Довбик, ассистировавший своему партнеру. Так счет стал 3:2, после чего "Жирона" уже не отпустила победу, забив еще раз.

В УПЛ день был ненасыщенный. Программа вместила всего один матч, который начался почти с трехчасовой задержкой. Из-за воздушной тревоги ЛНЗ и "Колос" вышли на поле в 15:40, хотя первоначально время начала планировалось на 13:00. В итоге матч закончился вничью 1:1.

"Бавария" разгромила "Боруссию" в Классическом германском дерби. Счет встречи – 4:0. Примечательно, что матч прошел на территории Дортмунда, но хозяева ничего не сумели противопоставить "Баварии". Три гола забил Харри Кейн, также побивший рекорд результативности по количеству голов в стартовых турах Бундеслиги – он уже нанес 15 точных ударов в десяти турах немецкой лиги.

Виталий Миколенко открыл счет в матче с "Брайтоном". Защитник сначала пробил по воротам, но голкипер парировал его удар. После чего Виталий повторил попытку мощным ударом по правой и забил гол на 7-й минуте матча.

Украинец забил свой второй гол в АПЛ. В общей сложности Миколенко провел свою 54-ю встречу за "ирисок".