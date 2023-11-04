Роналду оформил 250-й ассист в карьере

Криштиану Роналду в игре 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Наср" и "Аль-Халидж" забил очередной гол и отдал ассист на Ляпорта, который стал юбилейным в карьере португальца. Теперь на его счету 250 результативных передач.

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В этом сезоне Роналду сыграл 11 матчей за "Аль-Наср", забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

Его команда вторая в таблице, отстает от первой ("Аль-Хиляля") на 4 очка.