Роналду оформил 250-й ассист в карьере
Португалец снова отличился
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду в игре 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Наср" и "Аль-Халидж" забил очередной гол и отдал ассист на Ляпорта, который стал юбилейным в карьере португальца. Теперь на его счету 250 результативных передач.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Роналду сыграл 11 матчей за "Аль-Наср", забил 12 голов и отдал 7 ассистов.
Его команда вторая в таблице, отстает от первой ("Аль-Хиляля") на 4 очка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн