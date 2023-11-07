Аль-Хиляль предлагал Месси зарплату в размере 1 миллиарда евро

Саудовский "Аль-Хиляль" предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси заработную плату в размере 1 миллиарда евро, сообщает Le10sport со ссылкой на журналиста Гиллема Балага.

По данным источника, еще когда Месси выступал за "ПСЖ", представители "Аль-Хиляля" прилетели в Париж и предложили футболисту солидную зарплату. Однако аргентинец никогда всерьез не рассматривал это предложение и в летнее трансферное окно подписал контрактное соглашение с "Интер Майами".

Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.