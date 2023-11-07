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Аль-Хиляль предлагал Месси зарплату в размере 1 миллиарда евро

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Саудовский клуб приглашал Месси

Аль-Хиляль предлагал Месси зарплату в размере 1 миллиарда евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Саудовский "Аль-Хиляль" предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси заработную плату в размере 1 миллиарда евро, сообщает Le10sport со ссылкой на журналиста Гиллема Балага.

По данным источника, еще когда Месси выступал за "ПСЖ", представители "Аль-Хиляля" прилетели в Париж и предложили футболисту солидную зарплату. Однако аргентинец никогда всерьез не рассматривал это предложение и в летнее трансферное окно подписал контрактное соглашение с "Интер Майами".

Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
le10sport
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.11.2023 в 12:36
Просто Мессі цікавіше жити-грати у цивілізованій країні, а не там де править шаріат бабки у матрац ховати
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
07.11.2023 в 12:36
Просто Мессі цікавіше жити-грати у цивілізованій країні, а не там де править шаріат бабки у матрац ховати
Ответить
0
0

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