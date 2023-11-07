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Луиш Каштру сообщил, что Роналду не примет участия в игре с Аль-Духайлем в матче Лиги чемпионов Азии

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Криштиану Роналду пропустит ближайший матч Аль-Насра

Луиш Каштру сообщил, что Роналду не примет участия в игре с Аль-Духайлем в матче Лиги чемпионов Азии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня "Аль-Наср" встретится с катарским "Аль-Духайлем" в матче Лиги чемпионов Азии. Главный тренер "Аль-Насра" Луиш Каштру рассказал, что Роналду не примет участия в этой встрече.

"Криштиану Роналду не примет участия в игре с "Аль-Дугайлем", потому что он устал из-за своих многочисленных матчей. Я знаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд.

Это не я решил исключить легенду Криштиану Роналду из состава, а его возможности. Потому что он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут", - сказал Каштру.

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Источник:
goal
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