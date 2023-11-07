Луиш Каштру сообщил, что Роналду не примет участия в игре с Аль-Духайлем в матче Лиги чемпионов Азии
Криштиану Роналду пропустит ближайший матч Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Аль-Наср" встретится с катарским "Аль-Духайлем" в матче Лиги чемпионов Азии. Главный тренер "Аль-Насра" Луиш Каштру рассказал, что Роналду не примет участия в этой встрече.
"Криштиану Роналду не примет участия в игре с "Аль-Дугайлем", потому что он устал из-за своих многочисленных матчей. Я знаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд.
Это не я решил исключить легенду Криштиану Роналду из состава, а его возможности. Потому что он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут", - сказал Каштру.
Популярное сейчас
- "Надо выпить, иначе мы ничего не подпишем": как Барса провернула самый большой трансфер из-за Железного занавеса
- Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
- "Ребров вам лучше ответит". Юрий Вернидуб отреагировал на вопросы об игроках Кривбасса в сборной
- Беседин и Макаренко получили Золотые мячи в Казахстане
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО