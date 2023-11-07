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Опубликованы показания девушки, обвинившей Дани Алвеса в изнасиловании

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Дани Алвес обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба

Опубликованы показания девушки, обвинившей Дани Алвеса в изнасиловании

Фото: NU.nl

Новина українською
Новина українською

В Сети появились показания девушки, которая обвиняет бывшего защитника "Барселоны" Дани Алвеса в изнасиловании.

"Он стоял позади меня, а передо мной стояла моя двоюродная сестра. Помню, что потом он отошёл и жестом подозвал меня к себе. Я приняла решение поговорить с ним и узнать, чего он хочет, не больше. Я пошла поговорить с ним. Я шла за ним, но не понимала, куда он направлялся. Помню, как он шёл в то место, где это случилось. Но я и подумать не могла, куда он меня ведёт.

Мы дошли до места, там была дверь, он открыл её, и когда я вошла, то увидела, куда попала - это был очень маленький туалет. Я была шокирована.

Помню, что он сел, а я стала говорить ему: "Я должна идти, я должна идти". Я помню, что он задрал моё платье и заставил сесть на него сверху. Помню, как сказала ему, что не могу это сделать. И он начал много говорить. Он настаивал, чтобы я называла себя женщиной лёгкого поведения, принадлежащей ему. С этого момента я начала сопротивляться.

Он повредил мне колено, и у меня осталась рана. Алвес пытался склонить меня к оральному сексу. Я всё время отдалялась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить", - приводит слова девушки Telecinco.

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Дани Алвес
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Комментарии
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SSFC (Белозерье)
07.11.2023 в 19:53
Тема цицьок не розкрита. Не варта уваги.
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
07.11.2023 в 19:53
Тема цицьок не розкрита. Не варта уваги.
Ответить
0
0

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