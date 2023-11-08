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Шахтер победил Барселону, Гутцайта хотят уволить, у Луческу нет претензий. Главные новости за 7 ноября

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Лучший день для украинского клубного футбола за много месяцев

Шахтер победил Барселону, Гутцайта хотят уволить, у Луческу нет претензий. Главные новости за 7 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski/

UA-Футбол
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"Шахтер" сенсационно победил "Барселону"

Феноменально! Невероятно! "Горняки" не дали "Барсе" создать ни единого стопроцентного момента, а сами могли забивать на 3-4 мяча. В итоге пробить тер Штегена вышло только у Даниила Сикана, и его гол стал победным - 1:0. Это вторая победа "Шахтера" в еврокубках; он сохраняет шансы на выход из группы.

Остальная ЛЧ: "Ман Сити" вышел в плей-офф, "Милан" шокировал "ПСЖ", 6 голов "Атлетико"

"Сити" гарантировал себе плей-офф, разбив "Янг Бойз" (3:0). Еще вдвое больше мячей в ворота "Селтика" провел "Атлетико" - 6:0. В центральном же матче дня была заруба - "Милан" на характере одолел "ПСЖ" (2:1). В той же группе "Боруссия" неожиданно побила "Ньюкасл" (2:0). Касательно квартета "Шахтера", то здесь "Порту" одолел "Антверпен" (2:0) с голом - вы не поверите! - от 40-летнего Пепе.

Юношеская лига УЕФА: "Барса" разбила "Горняков" без шансов

Если взрослый "Шахтер" дал бой каталонцам, то команда U-19 не смогла. Уже к 62-й минуте "Барса" вела в счете 3:0. Добавьте сюда удаление Антона Глущенко - и получаем очень плохой перфоманс. Так из группы не выйти.

Сделка дня: "Реал" продлил Камавингу

Новый контракт рассчитан до 2029-го. Клаусула француза - миллиард евро; зарплата, по слухам, выросла до 6,5 млн чистыми. 20-летний Камавинга играет за "Реал" с 2021 года и уже создал себе репутацию эффективного универсала, способного сыграть везде. Его продление - третье для Мадрида за неделю после Винисиуса и Родриго.

Верховная Рада будет голосовать за отставку Гутцайта

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Голосование должно пройти на этой неделе. Вадим Гутцайт - в прошлом олимпийский чемпион - занимает пост Министра молодежи и спорта с 2020 года и за это время успел вляпаться в разные скандалы. Один из самых известных связан с бойкотом россиян в спорте.

Луческу не получил финансовой компенсации от "Динамо"

Так заявляет близкий к киевлянам журналист Игорь Цыганик. По его словам, Мирча сам решил уйти, поэтому подписал документы о расторжении контракта и не имеет никаких претензий к клубу. Напомним, румын тренировал "Динамо" с 2020 года, а ушел в прошлую пятницу после поражения от "Шахтера" (0:1).

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