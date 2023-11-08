Шахтер победил Барселону, Гутцайта хотят уволить, у Луческу нет претензий. Главные новости за 7 ноября

Феноменально! Невероятно! "Горняки" не дали "Барсе" создать ни единого стопроцентного момента, а сами могли забивать на 3-4 мяча. В итоге пробить тер Штегена вышло только у Даниила Сикана, и его гол стал победным - 1:0. Это вторая победа "Шахтера" в еврокубках; он сохраняет шансы на выход из группы.

"Сити" гарантировал себе плей-офф, разбив "Янг Бойз" (3:0). Еще вдвое больше мячей в ворота "Селтика" провел "Атлетико" - 6:0. В центральном же матче дня была заруба - "Милан" на характере одолел "ПСЖ" (2:1). В той же группе "Боруссия" неожиданно побила "Ньюкасл" (2:0). Касательно квартета "Шахтера", то здесь "Порту" одолел "Антверпен" (2:0) с голом - вы не поверите! - от 40-летнего Пепе.

Если взрослый "Шахтер" дал бой каталонцам, то команда U-19 не смогла. Уже к 62-й минуте "Барса" вела в счете 3:0. Добавьте сюда удаление Антона Глущенко - и получаем очень плохой перфоманс. Так из группы не выйти.

Новый контракт рассчитан до 2029-го. Клаусула француза - миллиард евро; зарплата, по слухам, выросла до 6,5 млн чистыми. 20-летний Камавинга играет за "Реал" с 2021 года и уже создал себе репутацию эффективного универсала, способного сыграть везде. Его продление - третье для Мадрида за неделю после Винисиуса и Родриго.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Голосование должно пройти на этой неделе. Вадим Гутцайт - в прошлом олимпийский чемпион - занимает пост Министра молодежи и спорта с 2020 года и за это время успел вляпаться в разные скандалы. Один из самых известных связан с бойкотом россиян в спорте.

Так заявляет близкий к киевлянам журналист Игорь Цыганик. По его словам, Мирча сам решил уйти, поэтому подписал документы о расторжении контракта и не имеет никаких претензий к клубу. Напомним, румын тренировал "Динамо" с 2020 года, а ушел в прошлую пятницу после поражения от "Шахтера" (0:1).