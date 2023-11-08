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Луческу – о Динамо Бухарест: Я ни с кем не веду переговоры в Румынии

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Мистер не спешит

Луческу – о Динамо Бухарест: Я ни с кем не веду переговоры в Румынии

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на слова администратора "Динамо" Бухарест Андрея Николеску о том, что румынский специалист может продолжить карьеру в их клубе.

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"Я ни с кем в Румынии не разговаривал. На данный момент не может быть и речи о том, чтобы я вел переговоры с каким-либо клубом этой страны", – сказал Луческу.

Напомним, что Мирча Луческу уже тренировал этот клуб с 1985-го по 1990 год соответственно.

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Источник:
gsp.ro
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