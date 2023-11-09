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Лунин помог Реалу выйти в плей-офф ЛЧ, выбор Реброва и сенсация в Копенгагене. Главные новости 8 ноября

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 ноября

Лунин помог Реалу выйти в плей-офф ЛЧ, выбор Реброва и сенсация в Копенгагене. Главные новости 8 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 ноября.

Лунин помог Реалу выйти из группы

Андрей Лунин неожиданно вышел в стартовом составе "Реала" на игру Лиги Чемпионов против "Браги" (3:0). Украинец появился на поле в связи с травмой Кепы Аррисабалаги на предматчевой разминке. И справился Лунин блестяще, потянув пенальти на 6-й минуте после удара Альваро Джало, а также совершив ещё 3 сейва, отстояв "всухую". После этого своё слово сказала линия атаки Мадрида, забив три гола и гарантировав "Реалу" выход в плей-офф ЛЧ.

Сенсация в Копенгагене

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз громко провалился на европейской арене. Выезд в столицу Дании обернулся для подопечных тен Хага третьим поражением в 4-х турах. Хотя начиналось всё для МЮ крайне перспективно – уроженец Копенгагена Расмум Хейлунд в первые полчаса оформил дубль в ворота своего первого клуба, но дальнейшее удаление Рашфорда привело к катастрофе.

Лаутаро выводит Интер в плей-офф

Финалист прошлого розыгрыша ЛЧ "Интер" досрочно вышел из группы D. Случилось это благодаря минимальной выездной победе над "РБ Зальцбургом" (0:1). Единственный гол в матче провёл Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти на 85-й минуте встречи. Компанию в плей-офф "нерадзурри" составил "Реал Сосьедад", с которым команда Индзаги делит первое место по итогам 4 туров.

Тяжелый вечер для Трубина

"Бенфика" потеряла шансы на выход из группового этапа Лиги Чемпионов, проиграв свой 4-й матч в 4-х турах. "Реал Сосьедад" до перерыва забил в ворота бедолаги Анатолия Трубина 5 мячей и имел право на пробитие пенальти. К счастью, два гола были отменены, а 11-метровый неудачно пробил Мендес. Потому разгромного поражения "орлы" избежали (3:1). На счету Трубина 3 сейва при 6 ударов в створ.

Выбор Реброва

Тренерский штаб сборной Украины огласил список вызванных футболистов на матч квалификации Евро-2024 против Италии. В него вошло 26 имён и ещё четыре в резервном списке. Дебютные вызовы в состав СБУ получили защитник "Динамо" Владислав Дубинчак и оборонец ЛАСКа Максим Талаверов. Не остался незамеченным и герой "Шахтёра" в ЛЧ Даниил Сикан, который впервые был выбран конкретно Сергеем Ребровым.

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