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ФИА отклонила протест Хааса о пересмотре итогов Гран-при США

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А Гюнтер Штайнер был уверен, что запрос его команды будет удовлетворён

ФИА отклонила протест Хааса о пересмотре итогов Гран-при США

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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение отклонить протест американской команды "Хаас" на итоги Гран-при США Формулы-1.

В ФИА посчитали, что гоночный коллектив из США не смог предоставить каких-либо новых доказательств, которые не были бы доступны судьям во время гонки.

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Напомним, в своём запросе "Хаас" заявил, что стюарды Гран-при США рассмотрели далеко не все случаи нарушения пилотами границ трассы и, соответственно, не наложили на них все необходимые штрафы. В случае, если бы запрос американской команды был удовлетворён, её пилот Нико Хюлькенберг мог бы подняться выше 11-го места и войти в очковую зону.

Ранее глава "Хааса" Гюнтер Штайнер выражал уверенность, что запрос его команды будет удовлетворён.

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