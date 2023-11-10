Поражение Зари, новые контракты для Симеоне и Вальверде и 30 миллионов за Довбыка. Главные новости за 9 ноября

"Заря" сыграла матч четвертого тура Лиги Конференций против израильского "Маккаби", в котором уступила своей оппонентам со счетом 1:3. Все три гола украинская команда пропустила еще в первом тайме и то, что творилось в защите луганчан трудно описать словами. За каждую грубую ошибку сразу же следовало наказание. Уже во второй половине встречи "Маккаби" сел защищать результат, благодаря чему у "Зари" появились моменты, но воплотились они только в один забитый мяч в исполнении Алефиренко, чего явно было недостаточно.

Вчера прошел игровой день в двух еврокубках, где хватало своих интересностей. Главная сенсация вечера - это победа "Тулузы", которая имеет немало проблем во внутреннем чемпионате, но смогла обыграть "Ливерпуль". Также выделим непростую победу "Вест Хэма" над "Олимпиакосом" благодаря голу Лукаса Пакета. Отметим и победу чешской "Славии" над "Ромой" Жозе Моуриньо со счетом 2:0. Ну и среди интересного сенсационная победа "Буде-Глимт" над "Бешикташем" и "Лудогорца" над "Фенербахче".

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде заключил новое долгосрочное соглашение с мадридским клубом. Об этом пишет пресс-служба мадридского клуба. Новый контракт 25-летнего уругвайца с мадридцами рассчитан до 2029 года. Федерико перешел в "Реал" в 2016 году из "Пеньяроля", "сливочные" заплатили за хавбека около €5 млн. В составе мадридского клуба Вальверде дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

Мадридский "Атлетико" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне до 2027 года. Симеоне тренирует мадридский клуб с 2011-го. За это время команда дважды стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны, дважды победила в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает издание Gol Digital, "Атлетико" проявил интерес к Довбыку и готов предложить значительную сумму за украинца. Сейчас рыночная стоимость игрока не выросла значительно, но его успешная игра в команде-лидере чемпионата делает его очень привлекательным для других клубов. "Жирона" приобрела игрока почти за 8 миллионов евро, а сейчас "Атлетико" и другие команды готовы рассмотреть предложения даже в размер 30 миллионов евро, если игрок будет продолжать поражать своей игрой.

Отец вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса освобожден через 13 дней после похищения, сообщает журналист Фабрицио Романо. Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена через несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН.