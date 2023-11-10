Поражение Зари, новые контракты для Симеоне и Вальверде и 30 миллионов за Довбыка. Главные новости за 9 ноября
Самые интересные новости за 9 ноября, которые вы могли пропустить
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Луганская "Заря" уступила "Маккаби" Тель-Авив в матче Лиги Конференций
"Заря" сыграла матч четвертого тура Лиги Конференций против израильского "Маккаби", в котором уступила своей оппонентам со счетом 1:3. Все три гола украинская команда пропустила еще в первом тайме и то, что творилось в защите луганчан трудно описать словами. За каждую грубую ошибку сразу же следовало наказание. Уже во второй половине встречи "Маккаби" сел защищать результат, благодаря чему у "Зари" появились моменты, но воплотились они только в один забитый мяч в исполнении Алефиренко, чего явно было недостаточно.
"Тулуза" сенсационно обыграла "Ливерпуль" / "Вест Хэм" едва справился с "Олимпиакосом" / "Буде-Глимт" неожиданно праздновал победу в Стамбуле / "Лудогорец" шокировал "Фенербахче" и другие результаты вчерашних матчей Лиги Европы и Лиги Конференций
Вчера прошел игровой день в двух еврокубках, где хватало своих интересностей. Главная сенсация вечера - это победа "Тулузы", которая имеет немало проблем во внутреннем чемпионате, но смогла обыграть "Ливерпуль". Также выделим непростую победу "Вест Хэма" над "Олимпиакосом" благодаря голу Лукаса Пакета. Отметим и победу чешской "Славии" над "Ромой" Жозе Моуриньо со счетом 2:0. Ну и среди интересного сенсационная победа "Буде-Глимт" над "Бешикташем" и "Лудогорца" над "Фенербахче".
Федерико Вальверде продлил контракт с мадридским "Реалом" еще на 5 лет
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде заключил новое долгосрочное соглашение с мадридским клубом. Об этом пишет пресс-служба мадридского клуба. Новый контракт 25-летнего уругвайца с мадридцами рассчитан до 2029 года. Федерико перешел в "Реал" в 2016 году из "Пеньяроля", "сливочные" заплатили за хавбека около €5 млн. В составе мадридского клуба Вальверде дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.
Диего Симеоне продлил контракт с мадридским "Атлетико"
Мадридский "Атлетико" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне до 2027 года. Симеоне тренирует мадридский клуб с 2011-го. За это время команда дважды стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны, дважды победила в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов.
"Жирона" требует у "Атлетико" 30 миллионов евро за Артема Довбыка
Как сообщает издание Gol Digital, "Атлетико" проявил интерес к Довбыку и готов предложить значительную сумму за украинца. Сейчас рыночная стоимость игрока не выросла значительно, но его успешная игра в команде-лидере чемпионата делает его очень привлекательным для других клубов. "Жирона" приобрела игрока почти за 8 миллионов евро, а сейчас "Атлетико" и другие команды готовы рассмотреть предложения даже в размер 30 миллионов евро, если игрок будет продолжать поражать своей игрой.
Отца Луиса Диаса освободили из плена
Отец вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса освобожден через 13 дней после похищения, сообщает журналист Фабрицио Романо. Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена через несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН.
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