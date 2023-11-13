"Такое бывает только раз в жизни". Сумасшедший день Серена Лербю

Сейчас нередко приходится сталкиваться с жалобами футболистов на усталость от игрового графика в два матча в неделю. Всякий раз, когда это слышишь, хочется напомнить им невероятную историю, произошедшую с датчанином Сереном Лербю 38 лет назад. Вот уж у кого выдался действительно трудный рабочий день! Ведь всего за несколько часов этот центральный полузащитник сыграл в двух официальных матчах в двух разных странах.

Сегодня невозможно себе представить, чтобы в игровые циклы, отведенные под "окна" для национальных сборных, проводились еще и клубные турниры. Но в середине 1980-х подобное было в порядке вещей. И вот случилось так, что 13 ноября 1985 года в последнем туре отбора на ЧМ-1986 команде Дании, одним из лидеров которой являлся хавбек "Баварии" Серен Лербю, предстояло в заочном споре со швейцарцами разыграть путевку на мексиканский мундиаль. Альпийцы принимали дома Норвегию, а скандинавы (их, в отличие от конфедератов, устраивала и ничья) гостили в Ирландии.

Но в тот же самый день проходили и матчи 1/8 финала Кубка Германии, в рамках которого "Бавария" играла в гостях с "Бохумом". "Мне очень хотелось помочь обеим командам, так же, как и обе команды не хотели обойтись без моего участия в тот вечер, – вспоминал позже сам Лербю. – И тогда Ули Хенессу (генеральный менеджер мюнхенцев. – Авт.) пришла в голову сумасшедшая идея, что мне следует просто сыграть в обеих матчах. А он в свою очередь обещал организовать для этого чартерный авиарейс из Дублина в Бохум. Когда Ули поделился со мной этой идеей, я почувствовал себя действительно нужным и решил принять вызов, брошенный мне судьбой. Я был тогда в расцвете сил как игрок, и у меня были хорошие ноги. В конце концов, две игры за один день – такое бывает только раз в жизни".

Конечно, такая авантюра стала возможной только из-за разницы во времени начала матчей. Поединок Ирландия – Дания начинался в 15:00 по местному времени (16:00 по среднеевропейскому), а стартовый свисток в Бохуме должен был прозвучать в 20:00. Тренер сборной Зепп Пионтек заверил "Баварию", что немедленно заменит своего лидера, как только счет станет приемлемым для "Датского динамита". Наставник мюнхенцев Удо Латтек согласился на этот компромисс и включил скандинавского хавбека в заявку на кубковый матч. Безумный план был запущен.

К перерыву на табло стадиона "Лэнсдаун Роуд" в Дублине горели две единицы, и Пионтек сказал Лербю, что время для замены еще не пришло. При этих словах стоявший рядом Ули Хенесс лишь в отчаянии посмотрел на часы. Но в самом начале второго тайма Микаэль Лаудруп вывел гостей вперед, а на 57-й минуте Йон Сивебак довел счет до 3:1. И буквально тут же Пионтек, выполняя обещание, снял Серена с игры, выпустив вместо него Йенса Бертельсена.

"Когда мне, наконец, разрешили покинуть поле, было уже четверть пятого, – вспоминал Лербю. – Я помчался в раздевалку и принял душ так быстро, как никогда больше не смогу. С еще мокрыми волосами я выбежал со стадиона и прыгнул к Ули в машину, которая стояла с работающим двигателем. Началась наша гонка со временем. Ирландские полицейские на мотоциклах с мигалками и сиренами сопроводили нас прямо на взлетную полосу дублинского аэропорта. Там мы погрузились в ожидавший нас чартерный Learjet и вылетели в сторону материка".

В начале восьмого по местному времени, менее, чем за час до кубкового матча, самолет приземлился в аэропорту Дюссельдорфа, где Лербю с Хенессом пересели на клубный "Порше" и помчались по шоссе в расположенный в 45 километрах Бохум. "Путешествие казалось бесконечным, время летело. А когда вдали уже показался "Рурштадион", мы попали в такую пробку, что ни вперед, ни назад. В тот момент я едва не сошел с ума, – признавался потом Лербю. – Что оставалось делать? Я выбрался из машины, попрощался с Ули и просто пробежал последние два километра до стадиона. Я очень хотел играть с первых минут. Но когда незадолго до восьми я добрался до раздевалки, команда уже была в туннеле и готовилась к выходу на поле. Ко мне подошел Удо Латтек, сказал, что я опоздал и теперь мне придется ждать перерыва. В этот момент все напряжение исчезло, и я был просто разочарован, как вы можете себе представить".

Первый тайм датчанин провел на скамейке запасных, а в антракте заменил Роланда Вольфарта. Но Серену пришлось отбегать еще и дополнительные полчаса, поскольку основное время матча закончилось вничью 1:1. По действующим тогда правилам командам предстояло провести два овертайма – до забитого мяча. А в случае безголевого исхода, назначалась переигровка. Так в итоге и случилось.

Спустя месяц соперники встретились вновь, уже на "Олимпиаштадионе" в Мюнхене. Баварцы победили 2:0 (причем, второй гол, снявший все вопросы, забил именно Лербю) и вышли в четвертьфинал. В мае следующего года Серен с партнерами завоевали Кубок, разгромив в решающем матче "Штутгарт" 5:2. А еще через месяц сборная Дании с Лербю в составе неслабо пошумела на чемпионате мира в Мексики, одержав победы над Уругваем (6:1), ФРГ (2:0) и Шотландией (1:0).