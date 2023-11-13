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Итоговый турнир АТР. Новак Джокович обыграл Хольгера Руне в матче групповом этапа

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Серб вырвал победу у своего соперника

Итоговый турнир АТР. Новак Джокович обыграл Хольгера Руне в матче групповом этапа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире ATP. В первом матче группового раунда он обыграл представителя Дании Хольгера Руне.

Итоговый турнир WTA

Новак Джокович — Хольгер Руне 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Джокович сделал десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Руне 18 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В другом матче группе итальянец Янник Синнер обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

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Новак Джокович Хольгер Руне
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