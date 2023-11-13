Месси признан игроком сезона в Интер Майами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком "Интер Майами" в сезоне-2023, сообщает клубная пресс-служба.

Интересно, что аргентинец пришел в команду летом, т.е первая половина кампании прошла без него. Он достался американскому клубу бесплатно, подписав контракт на два года.

Всего Лео принял участие в 14 матчах за "Интер Майами", в которых записал на свой счет 11 голов и 5 результативных передач. Вместе с ним команда выиграла Кубок лиги Северной Америки. В ноябре Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча".