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Месси признан игроком сезона в Интер Майами

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Для него это был дебютный сезон в США

Месси признан игроком сезона в Интер Майами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком "Интер Майами" в сезоне-2023, сообщает клубная пресс-служба.

Интересно, что аргентинец пришел в команду летом, т.е первая половина кампании прошла без него. Он достался американскому клубу бесплатно, подписав контракт на два года.

Всего Лео принял участие в 14 матчах за "Интер Майами", в которых записал на свой счет 11 голов и 5 результативных передач. Вместе с ним команда выиграла Кубок лиги Северной Америки. В ноябре Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча".

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
intermiamicf.com
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