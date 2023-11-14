Сборная Бразилии U17 нанесла 77 ударов по воротам Новой Каледонии на юношеском ЧМ
Матч состоялся на юношеском чемпионате мира
фото из свободных источников
Бразильцы в рамках 2-го тура группового этапа юношеского чемпионата мира 2023 года обыграли сборную Новой Каледонии до 17 лет со счетом 9:0. При этом бразильская команда нанесла по воротам соперника 77 ударов, из которых 23 пришлись в створ.
В 1-м туре группового этапа ЧМ-2023 Новая Каледония до 17 лет проиграла сборной Англии до 17 лет со счетом 0:10. При этом англичане нанесли по воротам соперника 38 ударов, из которых 11 попали в ворота.
Сейчас после двух сыгранных матчей в группе С юношеского ЧМ-2023 сборная Бразилия до 17 лет располагается на втором месте с тремя очками. Юноши из Англии лидируют с шестью очками. Новая Каледония идет последней без очков.
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