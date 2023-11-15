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Новый тренер для Наполи, травма Беллингема, Гармаш наигрался в Хорватии. Главные новости за 14 ноября

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В ожидании матчей сборных

Новый тренер для Наполи, травма Беллингема, Гармаш наигрался в Хорватии. Главные новости за 14 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images

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Вальтер Мадзарри еще раз возглавил "Наполи"

62-летний специалист подписал контракт до конца сезона и заменит на "Диего Марадона" Руди Гарсию, которому не удался старт сезона. 4-е место в Серии А - слишком слабо для чемпиона. Мадзарри ранее уже тренировал "Наполи" в 2009-13 годах и выигрывал с ним Кубок Италии-2012.

Комитет арбитров УАФ отстранил Александра Шандора

Все из-за ошибки в матче "Металлиста 1925" и "Черноморца". Судья ошибочно дал игроку "Моряков" желтую за симуляцию, что вылилось в удаление и оказало влияние на исход встречи - ее выиграли харьковчане 2:1. На какой срок отстранили Шандора - неизвестно.

"Минай" может уволить Владимира Шарана

Об этом сообщают журналисты ТаТоТаке. По их информации, клуб займется поиском нового тренера во время текущей паузы на матчи сборных. Шаран тренирует "Минай" с января 2022-го и в этом сезоне его дела плохи - команда замыкает таблицу и ни разу не победила в 14 турах.

Джуд Беллингем травмирован и не поможет сборной Англии

Англия уже гарантировала себе первое место в группе, так что для фанатов "Трех Львов" это некритично, но факт есть факт - Джуд вернулся в расположение "Реала" залечивать травму плеча. На его счету 10 голов в 13 турах Примеры, и медики Мадрида очень постараются поставить Беллингема на ноги к выезду в Кадис 26 ноября.

Максимов - лучший тренер 14-го тура УПЛ, Ванат - лучший игрок

Так решили болельщики, спортивные журналисты и игроки УПЛ путем голосования. Юрия Максимова уважили за победу его "Днепра-1" над "Шахтером" (3:1), а Владислав Ванат получил награду за ключевую роль в неожиданно легком успехе "Динамо" против "Кривбасса" (2:0).

Денис Гармаш уже не нужен "Осиеку"

33-летний ветеран не появляется на поле с 30 сентября и, по слухам, не входит в планы нового тренера. Контракт Гармаша с "Осиеком" рассчитан до конца сезона, но есть большие сомнения, что он его отработает. Всего в Хорватии Денис успел сыграть 167 минут в чемпионате и Кубке.

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