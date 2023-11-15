Международный совет футбольных ассоциаций может ввести 10-минутные удаления
Это может произойти, если футболист слишком бурно будет реагировать на решение судьи
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений за несогласия с решением арбитра, пишет The Times.
С 2019 года в английском любительском и юношеском футболе существует правило, согласно которому игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр посчитает его действия проявлением несогласия с его решением.
По информации источника, правление IFAB готово рассмотреть вопрос введения этого правила в профессиональном футболе. Обсудить эту тему планируют на собрании организации, которое состоится через две недели.
Кроме того, существует вероятность, что IFAB разрешит обращаться к арбитрам только капитанам команд. Такое правило существует в регби
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