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Международный совет футбольных ассоциаций может ввести 10-минутные удаления

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Это может произойти, если футболист слишком бурно будет реагировать на решение судьи

Международный совет футбольных ассоциаций может ввести 10-минутные удаления

Новина українською
Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений за несогласия с решением арбитра, пишет The Times.

С 2019 года в английском любительском и юношеском футболе существует правило, согласно которому игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр посчитает его действия проявлением несогласия с его решением.

По информации источника, правление IFAB готово рассмотреть вопрос введения этого правила в профессиональном футболе. Обсудить эту тему планируют на собрании организации, которое состоится через две недели.

Кроме того, существует вероятность, что IFAB разрешит обращаться к арбитрам только капитанам команд. Такое правило существует в регби

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IFAB
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
15.11.2023 в 17:13
Один вопрос: нафуя???
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
15.11.2023 в 17:13
Один вопрос: нафуя???
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avatar
Long (Одесса)
15.11.2023 в 16:36
Чёс по моему, желтой достаточно за это.
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