Уклонист Мудрик, таинственный спарринг СБУ и первая женщина-тренер в Бундеслиге. Главные новости за 15 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 15 ноября.

Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте опубликовало обновленный список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия. В список попали 304 человека, в том числе такие известные футболисты, как Михаил Мудрик ("Челси"), Анатолий Трубин ("Бенфика") и Артем Довбик ("Жирона"). Что в министерстве собираются делать с этим списком – остаётся загадкой.

Сборная Украины продолжает подготовку к решающему поединку квалификации Евро-2024 против сборной Италии, который состоится 20 ноября. В четверг, 16 ноября, подопечные Сергея Реброва проведут спарринг с польской "Лехией". Согласно пресс-службе гданьского клуба, игра пройдет в закрытом режиме. Ранее главный тренер команды Сергей Ребров отметил, что УЕФА буквально заставляла Украину провести спарринг накануне матча против Италии.

Творец успехов "Униона" последних лет Урс Фишер уволен с поста главного тренера клуба. Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов: берлинцы идут последними в Бундеслиге, проиграв 9 последних матчей чемпионата и 13 из 14 во всех турнирах. Фишер возглавил клуб в 2018-м, впервые в истории клуба вывел их в Бундеслигу, а затем и в ЛК, ЛЕ и ЛЧ.

Исполняющим обязанности главного тренера "Униона" стал Марко Гроте, ранее работавшим на этой должности с клубной командой U-19. В его штаб вошла Мари-Луизе Эта. Таким образом 32-летняя Эта стала первым тренером-женщиной на этой должности в истории Бундеслиги. В качестве футболистки Эта выигрывала ЛЧ-2010 и 3 титула Бундеслиги.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений за споры с арбитром, пишет The Times. С 2019 года это наказание используется в английском любительском и юношеском футболе. Теперь IFAB готово рассмотреть вопрос введения этого правила в профессиональном уровне. Также обсуждается возможность внедрения правила, которое позволяет общаться с судьей исключительно капитанам команд.

"Манчестер Сити" отчитался о рекордном в истории английского футбола доходе. Доходы за сезон-2022/23 составили рекордные 712,8 млн фунтов, что почти на 100 млн больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд принадлежал МЮ (648,4 миллиона фунтов в кампании 21/22). Прибыль составила рекордные для клуба 80 млн, несмотря на рост зарплатной ведомости (422,9 млн в год).