Бельгия победила Сербию в товарищеском матче

В среду, пятнадцатого ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Бельгии и Сербии. Игра состоялась в Бельгии на стадионе King Power.

Обе команды еще продолжают борьбу в квалификационной группе Евро-2024. Однако напряжения уже нет. Бельгия обеспечила себе выход в финальную часть, Сербия находится уже почти там – нужно одно очко в двух последних турах.

Очный матч выдался равным. Сербия одиннадцать раз пробила по воротам, а Бельгия – девять. Однако почти все попытки хозяев попадали в створ, тогда как сербы не смогли попасть ни разу. Решающим оказался один-единственный гол, забитый Карраско на второй минуте матча.

Победа Бельгии 1:0.