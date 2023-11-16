Агент Луческу: Мирча не получал никаких предложений
Агент Луческу прокомментировал слухи вокруг будущего румынского специалиста
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в настоящий момент не ведет переговоры ни с одним из клубов. Об этом сообщил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.
"Нет, никаких предложений он не получал. Я имею в виду, что дело не в том, что он не получал никаких предложений. Мирча Луческу волен разговаривать с теми, кто ему позвонит, но реального предложения у него нет.
Скорее, речь идет лишь про обсуждение намерений. Контракт не выставлен на обсуждение, потому что Мирча его тоже не принимает, он взял перерыв, чтобы побыть со своей семьей. Вот почему он даже не говорит, что вынудило бы его дать ответ "да" или "нет".
Мирчу связывают со многими клубами. Я сейчас нахожусь в Киеве, а он - в Бухаресте. ККонечно, мы связываемся несколько раз в день, но вдаваться в подробности сейчас не буду", - рассказал Запорожану.
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