Саудовский нефтяной гигант станет крупнейшим спонсором ФИФА
Это связано с ЧМ-2034
Фото: twitter.com/fifamedia
Государственная компания Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА. Нефтяной гигант Aramco вскоре должен завершить подписание крупной спонсорской сделки с ФИФА после того, как страна осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.
Ожидается, что самая прибыльная компания в мире станет одним самым крупным партнером Международной федерации футбола ФИФА, заключив соглашение до 2034 года.
Эксперты отрасли полагают, что стоимость сделки может составить 100 миллионов долларов в год.
Источники в индустрии, знакомые с планами Aramco, сообщили The Times, что переговоры о заключении спонсорского контракта находятся на продвинутой стадии.
Aramco уже спонсирует спортивные организации в крикете, Формуле-1, женском гольфе.
Отмечается, что спонсорские соглашения ФИФА с компаниями, связанными с государством, - это обычная практика в рамках глобальных спортивных мероприятий.
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