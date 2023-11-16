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Саудовский нефтяной гигант станет крупнейшим спонсором ФИФА

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Это связано с ЧМ-2034

Саудовский нефтяной гигант станет крупнейшим спонсором ФИФА

Фото: twitter.com/fifamedia

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Государственная компания Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА. Нефтяной гигант Aramco вскоре должен завершить подписание крупной спонсорской сделки с ФИФА после того, как страна осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Ожидается, что самая прибыльная компания в мире станет одним самым крупным партнером Международной федерации футбола ФИФА, заключив соглашение до 2034 года.

Эксперты отрасли полагают, что стоимость сделки может составить 100 миллионов долларов в год.

Источники в индустрии, знакомые с планами Aramco, сообщили The Times, что переговоры о заключении спонсорского контракта находятся на продвинутой стадии.

Aramco уже спонсирует спортивные организации в крикете, Формуле-1, женском гольфе.

Отмечается, что спонсорские соглашения ФИФА с компаниями, связанными с государством, - это обычная практика в рамках глобальных спортивных мероприятий.

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