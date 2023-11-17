Тайный спарринг Украины, переподписание контракта Лучано Лучи и темное прошлое Абрамовича. Главные новости за 16 ноября

Вчера прошло немало матчей квалификации на Евро-2024. Словакия официально гарантировала себе второе место в своей группе, что означает, что они уже забронировали свои билеты в Германию летом. Азербайджан и Швеция, которые уже не решают никаких турнирных вопросов, сыграли довольно неожиданный матч, в котором хозяева разгромили своих именитых соперников со счетом 3:0. Испания обыграла Кипр и почти гарантировала себе выход на Евро с первого места. Черногория переиграла Литву и сохранила шансы на выход из группы со второго места, остается лишь обыграть Венгрию и надеяться на победу Болгарии над сербами.

Украинская Ассоциация Футбола продлила контракт с итальянским куратором Комитета арбитров Лучано Лучи. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников. Договор переподписан до конца текущего сезона, то есть - до июня 2024-го года. Некоторые клубы УПЛ выступают за кардинальную реформу в судейском корпусе. В частности, выдвигаются предложения о том, чтобы арбитры публично объясняли свои решения на поле после просмотра ВАР и многое другое. Реформа также предусматривает смену специалистов в судейском корпусе. Но Лучано Лучи против подобных реформ, поэтому переподписание контракта выглядит очень спорно.

Очередная история с итальянским футболистом, который делал нелегальные ставки. Крайнего защитника "Милана" Алессандро Флоренци обвиняют в нелегальной игре на ставках, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. Прокуратура Турина внесла Алессандро в реестр в качестве подозреваемого, продолжается расследование. Игроку грозит дисквалификация.

Об этом сообщает ONE. "Желтые" выбрали место, где сыграют в Лиге Конференций: в Бачке Тополе, недалеко от города Нови-Сад, пройдут матчи с украинцами, а затем с "Гентом". Сегодня УЕФА утвердил выбор стадиона "желтых". Матч пройдет без зрителей. Стадионом, на котором будут проходить игры, станет ТСК. На нем играет местная команда, которая нынче участвует в групповом турнире Лиги Европы.

16 ноября состоялся товарищеский матч между польской командой "Лехия" Гданьск и сборной Украины. Встреча проходила на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых". Игра завершилась победой украинцев со счетом 2:0. Сначала на 24-й минуте счет открыл Александр Пихаленок. А после перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил преимущество сборной и поставил точку в игре. Поединок проходил за закрытыми дверями и видеотрансляция не проводилась.

Бывшего владельца клуба Романа Абрамовича подозревают в тайных выплатах на десятки миллионов евро в период с 2012 по 2019 год, пишет The Guardian. Выплаты были осуществлены через оффшорные компании, принадлежащие бизнесмену, и не были указаны в отчетах, поданных руководящим органам футбола. Также отмечается, что такие махинации были выполнены и во время трансферов Виллиана и Самуэля Это'о в августе 2013 года. Английский клуб уже оштрафован на 10 миллионов евро за финансовые нарушения и теперь к этому может добавиться снятие очков в текущем чемпионате.