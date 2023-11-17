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Месси - о жестах от игроков Уругвая: Эти молодые люди должны научиться уважать старших

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Лионель не доволен

Месси - о жестах от игроков Уругвая: Эти молодые люди должны научиться уважать старших

Goal

UA-Футбол
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Форвард сборной Аргентины Лео Месси рассказал о напряженности в отношениях с уругвайскими футболистами после проигрыша "альбиселесте" "небесным олимпийцам" в матче отбора на ЧМ-2026 (0:2):

"Я предпочитаю не говорить, что я думаю о некоторых их жестах. Но эти молодые люди должны научиться уважать старших".

"Это противостояние всегда было напряженным и тяжелым, но всегда с большим уважением. Им надо немного поучиться".

Во время матча 22-летний полузащитник Уругвая и "ПСЖ" Мануэль Угарте изобразил оральный секс, глядя на Родриго Де Поля.

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Лионель Месси Аргентина
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Источник:
ole
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