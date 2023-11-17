Месси - о жестах от игроков Уругвая: Эти молодые люди должны научиться уважать старших
Лионель не доволен
Goal
Форвард сборной Аргентины Лео Месси рассказал о напряженности в отношениях с уругвайскими футболистами после проигрыша "альбиселесте" "небесным олимпийцам" в матче отбора на ЧМ-2026 (0:2):
"Я предпочитаю не говорить, что я думаю о некоторых их жестах. Но эти молодые люди должны научиться уважать старших".
"Это противостояние всегда было напряженным и тяжелым, но всегда с большим уважением. Им надо немного поучиться".
Во время матча 22-летний полузащитник Уругвая и "ПСЖ" Мануэль Угарте изобразил оральный секс, глядя на Родриго Де Поля.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия
- УАФ показала видео голов закрытого спарринга Лехия - сборная Украины
- Уклонист Мудрик, таинственный спарринг СБУ и первая женщина-тренер в Бундеслиге. Главные новости за 15 ноября
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн