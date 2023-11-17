Алькарас обыграл россиянина. Стали известны полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР
Два лучших теннисиста продолжают борьбу за титул
Фото: sport.ru
17 ноября, состоялся матч заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата АТР, в котором встречались теннисист без флага Даниил Медведев и представитель Испании Карлос Алькарас (№2 ATP).
По итогам встречи, в которой сильнее оказался Алькарас (6:4, 6:4), стали известны полуфинальные пары турнира.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР — 2023:
Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (-)
Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия)
Синнер и Алькарас стали победителями своих групп, Медведев и Джокович вышли в плей-офф со вторых мест.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия
- Италия – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Мохамед Салах с покера стартовал в матче отбора на ЧМ-2026
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн