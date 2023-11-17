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Стали известны полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР

Общие новости

Два лучших теннисиста продолжают борьбу за титул

Стали известны полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР

Фото: sport.ru

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17 ноября, состоялся матч заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата АТР, в котором встречались теннисист без флага Даниил Медведев и представитель Испании Карлос Алькарас (№2 ATP).

По итогам встречи, в которой сильнее оказался Алькарас (6:4, 6:4), стали известны полуфинальные пары турнира.

Полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР — 2023:

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (-)

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия)

Синнер и Алькарас стали победителями своих групп, Медведев и Джокович вышли в плей-офф со вторых мест.

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