Тайсон Фьюри опередил Роналду в голосовании за звание самого сексуального спортсмена в мире

Боксёр Тайсон Фьюри одержал победу в номинации "самый сексуальный спортсмен в мире" по версии пользователей британского сайта Ilicit Encounters.

Отметим, что в голосовании британец опередил португальского футболиста Криштиану Роналду и младшего брата Томми Фьюри.

"Теперь я буду хвастаться этим достижением в семье. Томми — ты урод! Как ты мог занять лишь 13-ю строчку? Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Всех друзей и родных. Это особенный момент для меня. Я самый сексуальный спортсмен. Никогда не говори никогда!" – сказал Фьюри в интервью Sportskeeda.

Напомним, недавно был анонсирован бой между Фьюри и украинцем Александром Усиком, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.