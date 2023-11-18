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Известный аргентинский тренер возглавил саудовский Аль-Иттихад, - инсайдер

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Марсело Гальярдо - новый наставник клуба

Известный аргентинский тренер возглавил саудовский Аль-Иттихад, - инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный аргентинский тренер Марсело Гальярдо возглавил саудовский "Аль-Иттихад", об этом сообщил Фабрицио Романо.

Контракт со специалистом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления до 2027 года. Наставник прибудет в Саудовскую Аравию в эти выходные, после чего клуб представит его как нового тренера.

На этом посту он заменит Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.

Гальярдо трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020).

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Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Марсело Гальярдо
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Источник:
twitter.com
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