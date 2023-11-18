Известный аргентинский тренер возглавил саудовский Аль-Иттихад, - инсайдер
Марсело Гальярдо - новый наставник клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный аргентинский тренер Марсело Гальярдо возглавил саудовский "Аль-Иттихад", об этом сообщил Фабрицио Романо.
Контракт со специалистом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления до 2027 года. Наставник прибудет в Саудовскую Аравию в эти выходные, после чего клуб представит его как нового тренера.
На этом посту он заменит Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.
Гальярдо трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020).
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Источник:twitter.com
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