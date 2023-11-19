Тренер для Миная, разбитые надежды Петракова, провал Украины U19. Главные новости за 18 ноября

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за субботу, восемнадцатое ноября

"Минай" накануне уволил Владимира Шарана. Однако долго закарпатская команда обескровленной не была. Почти сразу минайцы объявили о назначении на должность Желько Любеновича. Для него это будет первый самостоятельный опыт тренерской работы на уровне УПЛ. Условия и детали контракта с сербским специалистом "Минай" не разглашает.

Армения еще раньше усложнила себе жизнь в квалификационной кампании Евро-2024. Но после ничьей с Уэльсом и результатов параллельных матчей группы шансы команды Александра Петракова полностью сошли на ноль. У Армении также нет шансов на плей-офф, что означает финальное окончание квалификационной кампании.

С "Эвертона" уже сняли десять очков, что опустило команду Виталия Миколенко в зону вылета. Однако это еще не конец неприятностей "ирисок". Как сообщают СМИ, команда может недосчитаться еще девяти зачетных баллов. Это произойдет в случае, если независимая комиссия решит удовлетворить требование "Бернли", "Лидса" и "Лестера" по возмещению 300 миллионов фунтов "ирисками".

После громкого дела "Эвертона" и снятия десяти очков с "ирисок" за нарушение ФФП, похожая судьба может ожидать и "Челси" с "Манчестер Сити". Об этом сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

Оба клуба могут получить штраф в виде снятия 30-ти очков. Также есть риск понизиться в классе.

Сборная Украины U19 во втором туре первого этапа квалификации на юношеское Евро встречалась со сверстниками из Косово.

Матч проходил на Мальте, как и остальные поединки "сине-желтых" на данном отборе. Подопечные Кузнецова уступили со счетом 0:4.

В первом тайме "сине-желтые" пропустили на 22-й минуте. После перерыва косовары забили еще три гола.

Франция поиздевалась над Гибралтаром, забив ему четырнадцать мячей. Это рекорд квалификации чемпионатов Европы. Израиль проиграл ключевой матч в борьбе за выход из группы, потеряв шансы на прямую квалификацию на Евро-2024. Нидерланды разобрались с Ирландией и также уже получили билеты в Германию. Наконец, их получила и Швейцария, сыгравшая вничью с Косово. Но еще придется повоевать за первое место группы.

Известный аргентинский тренер Марсело Гальярдо возглавил саудовский "Аль-Иттихад", об этом сообщил Фабрицио Романо.

Контракт со специалистом рассчитан до июня 2025-го года с возможностью продления до 2027-го года. Наставник прибудет в Саудовскую Аравию в эти выходные, после чего клуб представит его как нового тренера.