Тренер для Миная, разбитые надежды Петракова, провал Украины U19. Главные новости за 18 ноября
А также другие матчи отбора к Евро-2024 и возможное наказание для Челси и МанСити
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за субботу, восемнадцатое ноября
"Минай" назвал имя главного тренера
"Минай" накануне уволил Владимира Шарана. Однако долго закарпатская команда обескровленной не была. Почти сразу минайцы объявили о назначении на должность Желько Любеновича. Для него это будет первый самостоятельный опыт тренерской работы на уровне УПЛ. Условия и детали контракта с сербским специалистом "Минай" не разглашает.
Армения не смогла победить Уэльс и потеряла шансы на Евро-2024
Армения еще раньше усложнила себе жизнь в квалификационной кампании Евро-2024. Но после ничьей с Уэльсом и результатов параллельных матчей группы шансы команды Александра Петракова полностью сошли на ноль. У Армении также нет шансов на плей-офф, что означает финальное окончание квалификационной кампании.
С "Эвертона" могут снять еще больше очков
С "Эвертона" уже сняли десять очков, что опустило команду Виталия Миколенко в зону вылета. Однако это еще не конец неприятностей "ирисок". Как сообщают СМИ, команда может недосчитаться еще девяти зачетных баллов. Это произойдет в случае, если независимая комиссия решит удовлетворить требование "Бернли", "Лидса" и "Лестера" по возмещению 300 миллионов фунтов "ирисками".
Очки могут снять также с "Челси" и "Манчестер Сити"
После громкого дела "Эвертона" и снятия десяти очков с "ирисок" за нарушение ФФП, похожая судьба может ожидать и "Челси" с "Манчестер Сити". Об этом сообщает журналист The Times Мартин Циглер.
Оба клуба могут получить штраф в виде снятия 30-ти очков. Также есть риск понизиться в классе.
Сборная Украины U19 разгромно уступила Косово
Сборная Украины U19 во втором туре первого этапа квалификации на юношеское Евро встречалась со сверстниками из Косово.
Матч проходил на Мальте, как и остальные поединки "сине-желтых" на данном отборе. Подопечные Кузнецова уступили со счетом 0:4.
В первом тайме "сине-желтые" пропустили на 22-й минуте. После перерыва косовары забили еще три гола.
О других матчах квалификации Евро-2024
Франция поиздевалась над Гибралтаром, забив ему четырнадцать мячей. Это рекорд квалификации чемпионатов Европы. Израиль проиграл ключевой матч в борьбе за выход из группы, потеряв шансы на прямую квалификацию на Евро-2024. Нидерланды разобрались с Ирландией и также уже получили билеты в Германию. Наконец, их получила и Швейцария, сыгравшая вничью с Косово. Но еще придется повоевать за первое место группы.
Команда Карима Бензема получит нового звездного тренера
Известный аргентинский тренер Марсело Гальярдо возглавил саудовский "Аль-Иттихад", об этом сообщил Фабрицио Романо.
Контракт со специалистом рассчитан до июня 2025-го года с возможностью продления до 2027-го года. Наставник прибудет в Саудовскую Аравию в эти выходные, после чего клуб представит его как нового тренера.
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