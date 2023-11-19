"Нас обливают собственными экскрементами". Алексис Санчес раскритиковал хозяйственные условия в сборной Чили

Форвард Интера и Чили Алексис Санчес на пресс-конференции вынес на всеобщее обозрение проблемы сборной, связанные с условиями пребывания футболистов вне поля.

В тренировочном центре нашей Федерации есть три душевые кабины, которые не работают. И один из нас может их использовать только тогда, когда человек помоется. Команда не может так работать.

На стадионе "Коло-Коло" мы включаем душ и нас обливают собственными экскрементами. Я видел как экскременты выходят из канализации, от нас самих, под душем. Это сборная или третьесортная команда? Такие проблемы постоянно пополняются.