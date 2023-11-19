"Нас обливают собственными экскрементами". Алексис Санчес раскритиковал хозяйственные условия в сборной Чили
Игрок к такому не привык
Фото: sempreinter.com
Форвард Интера и Чили Алексис Санчес на пресс-конференции вынес на всеобщее обозрение проблемы сборной, связанные с условиями пребывания футболистов вне поля.
В тренировочном центре нашей Федерации есть три душевые кабины, которые не работают. И один из нас может их использовать только тогда, когда человек помоется. Команда не может так работать.
На стадионе "Коло-Коло" мы включаем душ и нас обливают собственными экскрементами. Я видел как экскременты выходят из канализации, от нас самих, под душем. Это сборная или третьесортная команда? Такие проблемы постоянно пополняются.
Сборная Чили сейчас переживает не лучший период. На этой неделе, после ничьи с Парагваем, главный тренер Эдуардо Бериццо подал в отставку. Исполняющим обязанности стал Николас Кордова. Чили сейчас занимает 8-е место из 10-и в Квалификации Южной Америки к Чемпионату мира.
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