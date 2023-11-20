На президентских выборах в Аргентине победил анархо-капиталист, поддерживающий Украину
Хавьер Милей опередил кандидата от истеблишмента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье в Аргентине состоялся второй тур президентских выборов. Политический истеблишмент представлял левоцентрист Серхио Масса. Ему противостоял либертарианец Хавьер Милеи, называющий себя анархо-капиталистом.
С перевесом 56% на 44% победил Милеи.
53-й летний Милеи известен своей взрывной риторикой и радикальными предложениями по нормализации аргентинской экономики, инфляция которой достигла показателя в 143%
Одно из предложений Милей – сделать американский доллар национальной валютой. Ориентируется Милеи на США и во внешней политике. Новый президент Аргентины поддерживает Израиль и Украину.
В частности, в марте прошлого года Милеи пришел на собрание местного Конгресса с украинским флагом, и заявил, что поддерживает право украинцев на свободу. Он неоднократно осуждал Россию и ее президента. Позицию правительства Аргентины в отношении войны Милеи называл слабой. Также в интервью The Economist Милеи выразил желания встретиться после своего избрания с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Помимо всего прочего, Хавьер Милеи известен своей жесткой критикой Папы Франциска.
В детстве и юности Милеи много времени уделял футболу и был вратарем клуба “Чакарита Хуниорс” из пригорода Буэнос-Айреса.
Ведущие аргентинские клубы (“Бока Хуниорс”, “Ривер Плейт”, “Расинг”, “Сан-Лоренцо”, “Индепендьенте” и другие) накануне выборов резко выступили против планов Милеи разрешить приватизацию спортивных организаций, сохраняющих ныне свой некоммерческий статус.
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