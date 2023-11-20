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Марсело Гальярдо возглавил саудовский клуб, в котором играет Бензема

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Аргентинец нашел новое место работы

Марсело Гальярдо возглавил саудовский клуб, в котором играет Бензема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский наставник Марсело Гальярдо возглавил "Аль-Иттихад", сообщает клубная пресс-служба.

47-летний специалист заключил контракт на полтора года.

Гальярдо начал тренерскую карьеру в уругвайском "Насьонале", а затем восемь лет проработал в "Ривер Плейт". Марсело - самый успешный тренер в истории аргентинского клуба. Вместе с "миллионерами" он взял 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), Кубок страны (2016, 2017, 2019) и другие турниры. Марсело трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020)

Отметим, что на этом посту Гальярдо заменил португальца Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.

"Аль-Иттихад" сейчас занимает 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

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Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Марсело Гальярдо
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Источник:
Аль-Іттіхад
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