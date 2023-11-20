Марсело Гальярдо возглавил саудовский клуб, в котором играет Бензема
Аргентинец нашел новое место работы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский наставник Марсело Гальярдо возглавил "Аль-Иттихад", сообщает клубная пресс-служба.
47-летний специалист заключил контракт на полтора года.
Гальярдо начал тренерскую карьеру в уругвайском "Насьонале", а затем восемь лет проработал в "Ривер Плейт". Марсело - самый успешный тренер в истории аргентинского клуба. Вместе с "миллионерами" он взял 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), Кубок страны (2016, 2017, 2019) и другие турниры. Марсело трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020)
Отметим, что на этом посту Гальярдо заменил португальца Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.
"Аль-Иттихад" сейчас занимает 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
????| New era, higher goals with Mr. Gallardo at the helm ???? pic.twitter.com/oxkjQ6oqJv— Ittihad Club (@ittihad_en) November 18, 2023
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