Марсело Гальярдо возглавил саудовский клуб, в котором играет Бензема

Аргентинский наставник Марсело Гальярдо возглавил "Аль-Иттихад", сообщает клубная пресс-служба.

47-летний специалист заключил контракт на полтора года.

Гальярдо начал тренерскую карьеру в уругвайском "Насьонале", а затем восемь лет проработал в "Ривер Плейт". Марсело - самый успешный тренер в истории аргентинского клуба. Вместе с "миллионерами" он взял 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), Кубок страны (2016, 2017, 2019) и другие турниры. Марсело трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020)

Отметим, что на этом посту Гальярдо заменил португальца Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.

"Аль-Иттихад" сейчас занимает 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

