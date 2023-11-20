Оби-Микел: Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже богат
Оби-Микел вспомнил о диалоге с Эденом Азаром
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби-Микел вспомнил о диалоге с Эденом Азаром о решении бельгийца завершить карьеру.
"Эден сказал мне: "Когда я уехал в Мадрид, я посмотрел на себя и сказал: "Хорошо, давайте я попробую, позвольте мне попробовать, позвольте мне приложить определенные усилия". Но потом я стал получать травмы, мое тело не выдержало".
Также сказал: "У меня есть предложения из Саудовской Аравии. Но у меня уже много денег, что мне там делать? Деньги мне не нужны. Стоит ли мне ехать туда и зарабатывать миллион в неделю? А что дальше?" - цитирует Оби-Микела talkSPORT.
Напомним, 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Последним футбольным клубом бельгийского полузащитника стал мадридский "Реал", за который он провел 76 матчей, забив семь голов и отдав 12 голевых передач. В сезоне-2022/2023 бельгиец сыграл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
Популярное сейчас
- Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
- Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
- Украина - Италия. Анонс и прогноз матча Oтбора на Евро-2024 на 20.11.2023
- На Салаха напали во время матча Египта
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО