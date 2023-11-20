Оби-Микел: Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже богат

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби-Микел вспомнил о диалоге с Эденом Азаром о решении бельгийца завершить карьеру.

"Эден сказал мне: "Когда я уехал в Мадрид, я посмотрел на себя и сказал: "Хорошо, давайте я попробую, позвольте мне попробовать, позвольте мне приложить определенные усилия". Но потом я стал получать травмы, мое тело не выдержало".

Также сказал: "У меня есть предложения из Саудовской Аравии. Но у меня уже много денег, что мне там делать? Деньги мне не нужны. Стоит ли мне ехать туда и зарабатывать миллион в неделю? А что дальше?" - цитирует Оби-Микела talkSPORT.