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Оби-Микел: Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже богат

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Оби-Микел вспомнил о диалоге с Эденом Азаром

Оби-Микел: Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже богат

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media

UA-Футбол
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Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби-Микел вспомнил о диалоге с Эденом Азаром о решении бельгийца завершить карьеру.

"Эден сказал мне: "Когда я уехал в Мадрид, я посмотрел на себя и сказал: "Хорошо, давайте я попробую, позвольте мне попробовать, позвольте мне приложить определенные усилия". Но потом я стал получать травмы, мое тело не выдержало".

Также сказал: "У меня есть предложения из Саудовской Аравии. Но у меня уже много денег, что мне там делать? Деньги мне не нужны. Стоит ли мне ехать туда и зарабатывать миллион в неделю? А что дальше?" - цитирует Оби-Микела talkSPORT.

Напомним, 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Последним футбольным клубом бельгийского полузащитника стал мадридский "Реал", за который он провел 76 матчей, забив семь голов и отдав 12 голевых передач. В сезоне-2022/2023 бельгиец сыграл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Читайте также Азар о завершении карьеры: Мне больше не нравились тренировки, я не играл. Не хотел переходить куда-то ради денег
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Источник:
talksport
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