Украина не вышла на Евро-2024, Павелко продлили СИЗО. Главные новости за 20 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 ноября

Команда Сергея Реброва в последнем матче группы устраивала только победа, Украина боролась, старалась, но сумела добыть только ничью - 0:0. Такой результат отправил на Евро-2024 Италию, а Украине оставил путь в плей-офф.

Один из важных матчей для Украины, который проходил параллельно – это Чехия - Молдова. Победа наших соседей в этом матче означала бы выход Украины в Дивизион В плей-офф. Но победила Чехия, поэтому остаются варианты с переходом в Дивизион А. Для определения места состоится жеребьевка.

Матч, который не имел турнирного значения. Однако команда Саутгейта пыталась победить для сохранения хорошей статистики. Впрочем, все закончилось ничьей, что очень престижно для македонцев. Англия все равно финишировала первой в группе и даже гарантировала себе первую корзину посева.

Казахстан был в схожей с Украиной ситуации. Нужно было в последнем туре побеждать соперника и тогда был бы прямой выход в плей-офф. Однако сделать этого сборной не удалось. Теперь, как и Украина, Казахстан сыграет в плей-офф. Но в Дивизионе С.

Действующий глава УАФ продолжает находиться в СИЗО. Накануне меру пресечения ему продлил суд. Также в СИЗО находится генсекретарь Записокий. Таким образом, Павелко останется под стражей как минимум до 18 января 2024 года без права внесения залога. Напомним, что оба функционера проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.