Легендарный поединок "Последний танец": Месси и Роналду столкнутся на поле

В феврале состоится матч Интер Майами против Аль-Насcру. В товарищеском поединке, который называют "Последний танец", встретятся два легендарных футболиста - Лионель Месси и Криштиану Роналду

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Матч обещает стать интригующим не только из-за столкновения легенд, но и из-за участия других выдающихся футболистов, таких как Серхио Бускетс, Жорди Альба и возможный дебют Луиса Суареса в составе Интер Майами. Аль-Наср также впечатляет своим составом, включая Садио Мане, Аймерика Лапорта, Алекса Теллеса и Давида Оспину.

Точная дата матча пока не известна