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Легендарный поединок "Последний танец": Месси и Роналду столкнутся на поле

Общие новости
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Саудовская Аравия готовится принять футбольную дуэль, где в одном поединке сойдутся Месси и Роналду.

Легендарный поединок "Последний танец": Месси и Роналду столкнутся на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В феврале состоится матч Интер Майами против Аль-Насcру. В товарищеском поединке, который называют "Последний танец", встретятся два легендарных футболиста - Лионель Месси и Криштиану Роналду

Матч обещает стать интригующим не только из-за столкновения легенд, но и из-за участия других выдающихся футболистов, таких как Серхио Бускетс, Жорди Альба и возможный дебют Луиса Суареса в составе Интер Майами. Аль-Наср также впечатляет своим составом, включая Садио Мане, Аймерика Лапорта, Алекса Теллеса и Давида Оспину.

Точная дата матча пока не известна

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Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
MailOnline
Комментарии
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Бapceлиниуc
21.11.2023 в 20:14
Вот при всём уважении, но кто такие Аймерика Лапорта, Алекс Теллес и Давид Оспина в сравнении с великими Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом? Месси и Ронька тут без базара конечно, два старых мегабизона, две легенды, два ваятеля великой эпохи. Будет интересно.
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Комментарии 1
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Бapceлиниуc
21.11.2023 в 20:14
Вот при всём уважении, но кто такие Аймерика Лапорта, Алекс Теллес и Давид Оспина в сравнении с великими Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом? Месси и Ронька тут без базара конечно, два старых мегабизона, две легенды, два ваятеля великой эпохи. Будет интересно.
Ответить
0
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