Легендарный поединок "Последний танец": Месси и Роналду столкнутся на поле

Матч обещает стать интригующим не только из-за столкновения легенд, но и из-за участия других выдающихся футболистов, таких как Серхио Бускетс, Жорди Альба и возможный дебют Луиса Суареса в составе Интер Майами. Аль-Наср также впечатляет своим составом, включая Садио Мане, Аймерика Лапорта, Алекса Теллеса и Давида Оспину.
Вот при всём уважении, но кто такие Аймерика Лапорта, Алекс Теллес и Давид Оспина в сравнении с великими Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом? Месси и Ронька тут без базара конечно, два старых мегабизона, две легенды, два ваятеля великой эпохи. Будет интересно.
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