Пятая подряд победа молодежки, провал немцев, Менди подал в суд на Сити. Главные новости за 21 ноября

В последний день прямую путевку на Евро вырвала Хорватия, минимально обыгравшая армян (1:0). В этой же группе Уэльс и Турция поделили очки (1:1), и теперь британцы будут играть плей-офф. Также отмечаем битву Греции и Франции - уже без турнирной мотивации команды выдали настоящее шоу (2:2).

Команда Унаи Мельгосы добыла пятую кряду победу в отборе на Евро-2025. Азербайджан почти не выходил из обороны, но наши много промахивались, и в итоге забить удалось только Владимиру Бражко, и то с пенальти. А вот в таблице все шикарно - отрыв от Англии достиг 6 очков.

У немцев уже под руководством Юлиана Нагельсманна серия из ничьей и двух поражений. И от кого? Мексика, Турция и вот теперь Австрия, которая не обыгрывала Бундестим с далекого 1978 года. Голы на счету Забитцера и Баумгартнера. За немцев "отличился" только Сане красной карточкой.

После сенсационного поражения от Косово наши парни сделали выводы и не оставили от Словакии камня на камне - 4:0. Эта победа гарантировала подопечным Олега Кузнецова выход в следующий раунд отбора на Евро-2024.

Бывший защитник "Горожан" хочет, чтобы ему выплатили зарплату за 2021-23 годы, которые он провел за решеткой из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которых, согласно решению суда, не совершал. Запутанное дело. Напомним, сейчас Менди играет за "Лорьян".

Нечастое явление. Ярослав Шилгавы объявил об уходе сразу после решающего разгрома Молдовы (3:0). Сборную Чехии он тренировал в течение пяти лет, выводил ее в четвертьфинал Евро-2020, и вот снова вывел на большой турнир. Поговаривают, что Шилгавы уходит из-за конфликта с игроками.