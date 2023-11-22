  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Пятая подряд победа молодежки, провал немцев, Менди подал в суд на Сити. Главные новости за 21 ноября

Общие новости

В Европе заканчивается отбор на Евро

Пятая подряд победа молодежки, провал немцев, Менди подал в суд на Сити. Главные новости за 21 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Charisius/dpa

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Завершился групповой раунд квалификации на Евро-2024

В последний день прямую путевку на Евро вырвала Хорватия, минимально обыгравшая армян (1:0). В этой же группе Уэльс и Турция поделили очки (1:1), и теперь британцы будут играть плей-офф. Также отмечаем битву Греции и Франции - уже без турнирной мотивации команды выдали настоящее шоу (2:2).

Украина U-21 скромно переиграла Азербайджан

Команда Унаи Мельгосы добыла пятую кряду победу в отборе на Евро-2025. Азербайджан почти не выходил из обороны, но наши много промахивались, и в итоге забить удалось только Владимиру Бражко, и то с пенальти. А вот в таблице все шикарно - отрыв от Англии достиг 6 очков.

Германия в товарищеском матче сенсационно проиграла Австрии

У немцев уже под руководством Юлиана Нагельсманна серия из ничьей и двух поражений. И от кого? Мексика, Турция и вот теперь Австрия, которая не обыгрывала Бундестим с далекого 1978 года. Голы на счету Забитцера и Баумгартнера. За немцев "отличился" только Сане красной карточкой.

Украина U-19 разбила словаков и вышла в следующий раунд отбора

После сенсационного поражения от Косово наши парни сделали выводы и не оставили от Словакии камня на камне - 4:0. Эта победа гарантировала подопечным Олега Кузнецова выход в следующий раунд отбора на Евро-2024.

Бенжамен Менди подал в суд на "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Горожан" хочет, чтобы ему выплатили зарплату за 2021-23 годы, которые он провел за решеткой из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которых, согласно решению суда, не совершал. Запутанное дело. Напомним, сейчас Менди играет за "Лорьян".

Тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро

Нечастое явление. Ярослав Шилгавы объявил об уходе сразу после решающего разгрома Молдовы (3:0). Сборную Чехии он тренировал в течение пяти лет, выводил ее в четвертьфинал Евро-2020, и вот снова вывел на большой турнир. Поговаривают, что Шилгавы уходит из-за конфликта с игроками.

По теме
yellow-arrow
Легендарный поединок "Последний танец": Месси и Роналду столкнутся на поле
yellow-arrow
Golden Boy с отечественным оттенком. Десять украинцев, претендовавших на молодежную награду
yellow-arrow
Украина не вышла на Евро-2024, Павелко продлили СИЗО. Главные новости за 20 ноября
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости