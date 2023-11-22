Интер Майами опроверг участие в турнире с Аль-Насром. Матча Месси против Роналду не будет
Сообщалось, что Интер встретится с Аль-Насром в феврале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" Майами опроверг информацию об участии в турнире с саудовскими клубами.
Сообщалось, что команда, за которую играет Лионель Месси, в феврале встретится с "Аль-Насром" и "Аль-Хилалем".
"Сегодня было опубликовано сообщение о том, что "Интер" Майами примет участие в Riyadh Season Cup. Это сообщение не соответствует действительности.
В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура.
С первого дня своего существования "Интер Майами" поставил перед собой цель стать глобальным брендом. С этой целью мы ведем переговоры по определению расписания предсезонных туров на 2024 год.
Мы с нетерпением ждем возможности показать наших игроков в первом международном турне "Интер Майами", о котором будет объявлено в ближайшие недели", - отмечается в заявлении на сайте клуба.
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